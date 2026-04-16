En djupdykning i hur politiska spänningar, särskilt kopplade till Donald Trumps presidentskap och Irans utrikespolitik, påverkar fotbolls-VM och idrottens roll i globala konflikter. Frågor om moraliska ställningstaganden och protestmöjligheter för deltagande nationer lyfts.

I tider av global instabilitet och politisk osäkerhet blir idrottens roll allt mer omdebatterad. Svenska Fotbollförbundets uttalade besvikelse över påvens betoning av fred framför krig verkar paradoxalt nog ha lett till en djupare diskussion om hur sport ska förhålla sig till politiska konflikter. Denna diskussion intensifieras ytterligare när man betraktar den politiska arenan där förhandlingar med Iran s nya ledning, under inflytande av Trumps svärson, kraschade. President Trumps konstaterande om att man inte får tillåta kärnvapen i händerna på instabila och oförutsägbara människor kan sättas i kontrast till hur hans egen politik uppfattas. Jämförelsen mellan Iran s ledning och USA:s president, där den förstnämnda kan framstå som mer stabil och förutsägbar, belyser den komplexa verklighet som omger internationella relationer och deras påverkan på globala evenemang.

Veckorapporten från det numera omdöpta KRIGSDEPARTEMENTET, där den biträdande pressekreteraren Riley Podleski delade med sig av en dramatisk räddningsinsats av en pilot som kraschat i Iran, illustrerar ytterligare den spända relationen mellan USA och Iran. Pilotens berättelse, att han sköts ner på långfredagen, gömde sig på lördagen och räddades på påsksöndagen, för att sedan evakueras i gryningen samma dag, har en närmast biblisk klang. Detta, tillsammans med det faktum att Iran inte kommer att delta i det kommande fotbolls-VM, och att supportrar från utpekade länder kan tvingas betala stora summor i pant för att ens få komma in i USA, visar tydligt att turneringen riskerar att bli en plattform för propaganda. Frågan kvarstår huruvida detta VM kommer att bli en arena för nationell stolthet eller en plattform för att främja en regim som anklagas för att föra krig mot stora delar av omvärlden, vare sig det sker ekonomiskt eller militärt.

Det är viktigt att påminna om att svensk fotboll för bara fem år sedan planerade för ett VM som man sedermera inte ens kvalade in till. Då väcktes frågan hur man skulle förhålla sig till att arrangera ett VM i en ickedemokrati där immigrantarbetare dog och mänskliga rättigheter kraftigt begränsades. I den kontexten betonades vikten av att väst inte enbart skulle agera moraliskt överlägset, utan även erkänna att förtryck existerade även inom egna demokratiska system. Nu står vi inför en ny verklighet, med ett VM som lagts i händerna på Donald Trump, tack vare en Fifa-president som tycks ha smickrats med utmärkelser och hyllningar. Trump var till och med närvarande under prisceremonin i klubblags-VM, stod bredvid spelarna och tog med sig en medalj. Detta oundvikliga sammankoppling mellan VM och Trump, oavsett hur mycket Fifa försökt distansera sig, lämnar öppna frågor om hur länder och lag ska navigera riskerna att bli ett redskap för en regim med en påstådd fundamentalistisk kristen inriktning och storhetsvansinne, som hotar civilisationer och påverkar demokratiska val.

Den svåra balansen mellan bojkott och medlöperi är central. För fem år sedan var det avgörande för länder som Tyskland, Sverige och Norge att visa att de inte accepterade sporttvätten av en liten nation på Arabiska halvön. Hur kommer dessa länder att agera nu? Kommer de att försöka påverka på plats, eller delta i möten med medborgarinitiativ som skyddar rättigheterna för immigranter som jagas av beväpnad milis på USA:s gator? Allvaret i situationen är tungt, och det kan kokas ner till en enda fråga riktad till alla fotbollslag som ska delta i VM i USA: Donald Trump kommer att göra allt för att denna sommar ska bli en propagandaseger för sitt presidentskap och hans världsbild. Hur kommer ni att visa att ni inte är där för att stödja detta? Vilka gester kommer ni att använda för att visa ert ställningstagande





