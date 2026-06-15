Fotbolls-VM: Yasin Ayari och Jimmie Åkesson i konflikt

Fotbolls-VM har startat och med det kommer också en hel del konflikter. Yasin Ayari, som är en av de svenska spelarna, har blivit en symbol för sammanhållningen och har försvarat sig mot Jimmie Åkessons kritik.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! I sex minuter och 20 sekunder var ögonlocken tunga på de fotbollstokiga svenskar som stigit upp i gryningen för att se det svenska landslagets VM-premiär mot Tunisien.

Sedan väckte Yasin Ayari liv i dem. 22-åringens fullträff blev en perfekt start på matchen som slutade 5-1 till Sverige - och på mästerskapet i vilket de svenska fotbollsherrarna ska gräva guld i sommar, 32 år efter succén i VM 1994. Då firade Tomas Brolin med sin patenterade snurr, Kennet Andersson med att forma fingrarna som pistoler. Ayari, som är troende muslim och har rötter i just Tunisien, firade sitt mål genom att falla ner i en muslimsk böneställning.

Det är ett påstående som är provocerande enkelt att falsifiera: det finns ju hundratusentals människor som är både muslimer och svenskar. Vi har hört de här tongångarna länge. Sverige är ett land där islam ständigt presenteras som ett problem - och vi är på väg in i en valrörelse där en rad partier planerar att elda på hetsen ännu mer.

Därför blir det en så viktig symbol när Yasin Ayari Åkesson själv var snabbt ute på X efter matchen och försvarade sig. Han hävdade att han inte bryr sig om vad landslagsspelarna heter i efternamn: Jag gläds oavsett, och konstaterar att de alla är svenska medborgare och fostrade inom ramen för vår svenska modell för föreningsliv och breddidrott.

Ändå går det inte att blunda för att Yasin Ayari troligen inte hade varit svensk medborgare om Tidöpartiernas migrationspolitik fått råda när hans pappa Azzouz sökte sig till Sverige på 90-talet. Kanske hade han istället representerat Tunisien. Faktum är att Yasin Ayari inför VM i Qatar 2022 hade möjlighet att välja det tunisiska landslaget före det svenska. Han sa nej.

Han var så bestämd … han ska ge tillbaka till det där landet som verkligen tog hand om honom, berättade en stolt pappa Ayari i en intervju med Aftonbladets Erik Niva. Men samtidigt som Jimmie Åkesson säger sig önska att sammanhållningen som kommer med VM ska bejakas, att politisering och polarisering ska hållas utanför mästerskapet, kan han inte låta bli sin vanliga käpphäst: För ett splittrat land som Sverige är fotbolls-VM en möjlighet att överbrygga en del av de problem som decennier av ansvarslös politik har skapat





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Fotbolls-VM Yasin Ayari Jimmie Åkesson Sammanhållning Politisering

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