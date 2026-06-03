Fotbollsagenten Masireh Jadama förblir häktad - åtal väntas i september

Masireh Jadama, tidigare stjärnagent för spelare som Alexander Isak, sitter fortsatt häktad misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Åklagaren räknar med att väcka åtal i september. Utredningen omfattar penningtvätt och bokföringsbrott i samband med spelarövergångar.

Den tidigare fotbollsagenten Masireh Jadama , 43 år, förblir häktad misstänkt för grov ekonomisk brottslighet . Åklagaren Henric Fagher uppger att september månad utgör en slags gräns i utredningen.

Prognosen är att åtal kommer att väckas efter nio månaders häktning. Jadama greps i Wien i Österrike förra hösten och utlämnades till Sverige vid årsskiftet. Sedan dess har han suttit häktad med restriktioner, misstänkt för grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott. Hans företag Universal har representerat stjärnspelare som Alexander Isak, Yasin Ayari och Robin Quaison.

Häktningen har förlängts flera gånger och förväntas pågå till den 26 juni, med möjlighet till ytterligare perioder innan åklagaren fattar beslut om åtal. Fagher betonar att bevisningen kontinuerligt prövas och att utredningar pågår både i Sverige och utomlands. Utredningen rör hur transferinkomster och agentarvoden från spelarförsäljningar har redovisats och undanhållits från beskattning. Minst sex ytterligare personer har delgivits brottsmisstankar i härvan.

Försvarsadvokaten Alparslan Tügel uppger att Jadama förnekar brott och att han är oskyldig tills motsatsen bevisats. Under det senaste året har Jadama, tidigare medarbetare och spelare inom Universals sfär utsatts för sprängningar och skjutningar som tros vara krav på pengar från personer med stark koppling till gängkriminalitet. Dessa våldsamma händelser utreds dock inte i den ekonomiska förundersökningen. Åklagaren vill inte gå in på detaljer om misstankarna eller vilka länder som är berörda.

Jadama gjorde en raketkarriär inom agentbranschen och var delaktig i rekordförsäljningen av Alexander Isak från AIK till Borussia Dortmund, tillsammans med den internationella storagenten Vlado Lemic via företaget Universal. Fallet har väckt stor uppmärksamhet inom fotbollsvärlden och belyser frågor om transparens och skattelagstiftning kring spelarövergångar. Den fortsatta utredningen kan få betydande konsekvenser för svensk fotboll och hur agentverksamhet regleras. Mediemässigt har händelserna lett till diskussioner om kopplingar mellan fotbollsagentur och organiserad brottslighet.

Åklagarens prognos om åtal i september innebär att rättsprocessen kan förväntas fortsätta långt in på hösten





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