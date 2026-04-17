Fotbollsnyheter: Coventry tillbaka i PL, tränarbyte i Saudiarabien och förluster på spelarfronten

SVT Sport sammanfattar de senaste händelserna inom internationell fotboll, inklusive Coventrys avancemang till Premier League, Saudiarabiens VM-tränare som sparkas, Bernardo Silvas avsked från Manchester City och den tragiska bortgången av Alex Manninger.

Fotboll svärlden har skakats av flera uppmärksammade händelser. I England är den anrika klubben Coventry City tillbaka i Premier League efter 25 långa år. Laget säkrade avancemanget i den näst sista omgången av Championship när de behövde minst en poäng borta mot Blackburn. Matchen blev dock dramatiskt, där Coventry låg under med uddamålet sent in i matchen, vilket skapade nervös spänning bland supportrarna. Men en sen kvittering säkrade den efterlängtade platsen i högsta serien. Med tre matcher kvar att spela har Coventry 86 poäng och kan inte längre bli omsprungna av trean Millwall.

Tränaren Frank Lampard hyllades unisont av bortafansen med ramsan 'Super, super Frank', och efter matchen uttryckte spelaren Thomas sin glädje. 'Det är helt otroligt. Jag kunde inte fatta det när den gick in. Det har varit en sjuk säsong och jag tycker vi förtjänar det här', sade han till BBC. Förutom ligavinnaren och tvåan (som nu är Coventry) tar sig även lag tre till sex vidare till kval för en chans att nå Premier League. Bland dessa lag finns Kim Hellbergs Middlesbrough, vilket ger en svensk koppling till kampen om de sista platserna.

Internationellt har det också skett förändringar på förbundskaptensnivå. Saudiarabien har sparkat sin förbundskapten Hervé Renard, bara två månader före VM. Renard, som bland annat ledde laget under VM 2022 där de stod för en sensationell seger mot Argentina, lämnar nu sitt uppdrag. Han har tränat Saudiarabien i två omgångar, med ett avbrott då han var förbundskapten för Frankrikes damlandslag. Han uttryckte förståelse för beslutet: 'Sådan är fotbollen. Saudiarabien har kvalificerat sig till VM sju gånger, inklusive två gånger med mig', sade han till AFP. Detta tränarbyte skapar osäkerhet inför det kommande världsmästerskapet för det saudiska landslaget.

På spelarfronten står det klart att en framstående mittfältare lämnar en av Englands största klubbar. Bernardo Silva bekräftar efter nio år i Manchester City att han kommer att lämna klubben i sommar. Portugisen, som anslöt från Monaco 2017, har varit en nyckelspelare under klubbens framgångsrika period och gjort 451 framträdanden. Han uttryckte sina känslor på Instagram: 'Om några månader är det dags att säga farväl till staden där vi inte bara vann så mycket som fotbollsklubb, utan också där jag startade mitt äktenskap och min familj'. Silvas avsked markerar slutet på en era för både spelaren och klubben.

Fotbollen har även drabbats av en tragisk nyhet. Den tidigare österrikiske målvakten Alex Manninger har omkommit i en bilolycka. Enligt österrikiska medier färdades han i en bil som blev påkörd av ett tåg vid en järnvägskorsning utan bommar. Nyheten har mottagits med stor sorg inom fotbollsvärlden. 'Nyheten om Alex Manningers död är djupt chockerande. Med honom förlorar fotbollen en speciell person. I denna svåra tid går våra uppriktiga kondoleanser till hans familj, hans vänner och alla som stod honom nära', kommenterade en representant. Manninger var under många år andramålvakt i Arsenal mellan 1997 och 2002, där han delade lag med bland andra Fredrik Ljungberg. Han gjorde även 33 landskamper för Österrike. Hela Arsenal-familjen är djupt bedrövad över den tragiska bortgången.

Slutligen fortsätter spelare att hitta nya vägar inom sporten även efter sina aktiva karriärer. Magdalena Eriksson, som nyligen lämnat landslaget, har nu en ny roll inom sin klubb Bayern München. Hon arbetar som scout för herrlaget och har tagit sig an ansvaret för den sydamerikanska marknaden. Eriksson berättade i Viaplays sändning inför Champions League-matchen mellan Bayern München och Real Madrid att hon växt in i rollen sedan hon fick en förfrågan från klubbens chefsscout för cirka ett år sedan. Hon menar att det finns en tydlig gräns mellan scouting för herrlaget och damlaget för att undvika intressekonflikter. Hennes nya engagemang visar på möjligheterna till fortsatta karriärer inom fotbollen även bortom spelplanen





