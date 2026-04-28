Fotbollsnyheter: VM-besked, skador och förlängningar

En sammanfattning av de senaste händelserna inom fotbollen, inklusive Fifas regeländringar inför VM, skadeläget i svenska landslaget, Sebastian Larssons förlängning och böter till Svenska Fotbollförbundet.

Flera händelser och beslut har nyligen påverkat fotbollsvärlden, både på internationell och svensk nivå. En incident mellan Benfica-spelaren Gianluca Prestianni och Real Madrids Vinicius Junior har väckt uppmärksamhet och lett till att Fifa överväger skärpta regler kring protester mot domslut.

Spelare som lämnar planen i protest riskerar nu rött kort. Samtidigt har Sebastian Larsson förlängt sitt kontrakt som assisterande förbundskapten för det svenska herrlandslaget fram till och med VM 2030, vilket han ser som en stor ära och möjlighet att fortsätta bidra till landslaget. Skadeläget i svenska landslaget är fortsatt en oro.

Viktor Johansson har återvänt i spel efter en långvarig axelfraktur och spelade en hel match för Stokes U21-lag, medan Jacob Widell Zetterström har gjort comeback för Derby efter att ha varit borta i tre månader på grund av ett virus. Däremot ser det mörkt ut för Carl Starfelt, vars skada inte förbättras och som riskerar att missa både resten av säsongen och VM. Hans tränare uttrycker oro över bristen på framsteg i hans rehabilitering.

Även Xavi Simons, en nyckelspelare för Nederländerna, har drabbats av en allvarlig korsbandsskada som kommer att hålla honom borta resten av året. Williot Swedberg har en känning men förväntas vara tillbaka till nästa match. Fifa planerar att ändra reglerna kring varningar inför sommarens VM, med tanke på det utökade antalet lag och matcher. Istället för att höja gränsen för avstängning vid tre varningar, föreslås att två varningar stryks under turneringen.

Detta för att skapa en mer rättvis bedömning. Vidare har Svenska Fotbollförbundet bötfällts av Fifa med motsvarande 87 000 kronor för buropen mot Polens nationalsång under playoffmatchen som säkrade Sveriges VM-plats. Förbundet beklagar händelsen och tar avstånd från sådant beteende. Sammanfattningsvis präglas fotbollsvärlden av både positiva besked, som Sebastian Larssons förlängning och spelarnas återkomst från skador, och orosmoln, som allvarliga skador och disciplinära åtgärder





