Fotbollsvärlden i rörelse: Stones lämnar City, Mbappés skada och VM-finalbiljetter för miljoner

En omfattande sammanfattning av de senaste händelserna inom internationell fotboll, inklusive spelarövergångar, skador, kontroverser och nedflyttningar.

SVT Sports bevakning fortsätter att följa den internationella fotbollsvärlden med en rad händelser som nyligen skakat om sporten. John Stones, efter tio år i Manchester City, lämnar klubben och reflekterar över sin tid där.

Han beskriver sin utveckling från en ung spelare till en erfaren man, pappa och make, och känner sig fulländad på planen. Stones anslöt till City från Everton 2016 och har under sin tid där vunnit imponerande sex Premier League-titlar, två FA-cuper, fem ligacuper och en Champions League-titel. Samtidigt rapporteras om Mbappés skada, som lyckligtvis inte verkar vara allvarlig efter en ultraljudsundersökning.

Han har dock ådragit sig en skada på baksidan av låret, och hur länge han blir borta är ännu oklart. I Spanien skapade Esteban Andrada, målvakten i Real Zaragoza, rubriker efter att ha blivit utvisad i derbyt mot Huesca. Hans reaktion, att springa fram och slå ner en motståndare, har blivit en stor snackis.

På damsidan leder Arsenal semifinalen i Women's Champions League mot Lyon efter ett första möte präglat av misstag från Lyon, där Olivia Smith utnyttjade en bjudning till 2-1. Den andra semifinalen mellan Bayern München och Barcelona står 1-1 efter det första mötet. Biljetterna till VM-finalen i fotboll säljs nu för astronomiska summor via Fifas officiella återförsäljningssajt, med priser upp till 21 miljoner kronor per biljett. Fifa försvarar priserna genom att hänvisa till branschstandard och att intäkterna återinvesteras i fotbollens utveckling.

Vidare har Uefa stängt av Benfica-yttern Prestianni i sex matcher efter anklagelser om rasistiska påhopp mot Vinicius Junior, även om Prestianni förnekar rasism men erkänner en homofobisk kommentar. I Premier League har Chelsea sparkat tränaren Liam Rosenior efter en förlust mot Brighton, och lagets målskyttsproblem är alarmerande. Slutligen har både Leicester City och Wolves åkt ur Premier League, vilket markerar en dramatisk vändning för Leicester som vann ligan 2016.

Neymar har också hamnat i blåsväder efter en gest mot supportrar som tolkades som en förolämpning, vilket han nu förnekar och kritiserar överdrivna reaktioner





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chelsea till FA-cupfinal efter seger mot Leeds – Gudmundsson skadadChelsea besegrade Leeds med 1-0 i FA-cupsemifinalen på Wembley. Enzo Fernandez blev matchhjälte, medan Gabriel Gudmundsson ådrog sig en skada i slutet av matchen. Manchester City är också klara för final efter vändning mot Southampton.

Read more »

Chelsea klart för final i FA-cupen – möter Manchester CityJobbat på Expressen sedan 2024. Tidigare på TT Nyhetsbyrån. Bevakar främst handboll, men även bevandrad i fotboll, hockey och golf.

Read more »

KD:s Gunnar Brådvik: Lunds kommun leker asylmyndighet med fristadsprogrammetUppmanar Lunds politiker att lämna fristadsprogrammet.

Read more »

Festa som folk i Lund och lämna soffan hemmaInga soffgrupper, men 30 000 pappmuggar.

Read more »

Öppnar för nytt toppjobb – kan lämna efter elva årBåde generalsekreteraren och strategiske sportchefen har hoppat av från Svenska ishockeyförbundet. Även ordföranden Anders Larsson kan lämna förbundet. Om han väjer att kandidera till ordförande för Internationella ishockeyförbundet. – Vi får ta en diskussion internt, säger Larsson.

Read more »

John Stones lämnar Manchester City efter tio årDet blev sex stycken ligatitlar i Manchester City. Nu tackar John Stones för sig – efter tio år. – Jag kom hit som ett barn och lämnar som en man, säger han på Instagram.

Read more »