Four key areas for growth in a challenging environment

Johan Snällfot, Senior tillväxtexpert och Head of Product på Lynxeye, a management consultant specializing in growth strategy for the past 25 years, highlights four critical areas for businesses to focus on to deliver growth in a challenging environment.

Utan överdrift kan man säga att 2026 hittills har präglats av kraftiga svängningar och stor osäkerhet för näringslivet. Samtidigt ligger tillväxtmålen redan fast i många svenska företag.

Försiktigare kunder och pressade marginaler gör att många ledningsgrupper nu arbetar under hård tidspress. – I det läget har bolag inte råd att välja fel eller att sprida sina investeringar för brett och tunt, säger Johan Snällfot, Senior tillväxtexpert och Head of Product på Lynxeye, en managementkonsult specialiserad på tillväxtstrategi sedan 25 år.

Lösningen för att nå målen är istället att luta sig mot beprövade grepp: en uppdaterad kundbild, en vassare portfölj, en tydligare struktur mot kund och kundupplevelser som skapar verkligt värde. – Företagsledarna som når sina tillväxtmål i tuffa tider är sällan de som chansar. Det är de som gör smarta val och satsar på bevisade metoder för snabba kommersiella resultat, säger Johan Snällfot.

Lynxeyes seniora tillväxtexpert pekar ut fyra områden som är särskilt viktiga att fokusera på för att leverera tillväxt i en utmanande omvärld





