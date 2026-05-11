Foxtrots utpekade andreman gripits i Tunisien

Foto: Europol/Youtube Foxtrot s utpekade andreman, den före detta rapparen Mohamed "Moewgli" Mohdhi, har gripits i Tunisien , enligt uppgift till SVT. En av polisens hypoteser är att han har varit drivande bakom en 15-årig flickas mordturné i mars.

Mohamed "Moewgli" Mohdhi, 28, uppges enligt källor till SVT vara "andreman" i Foxtrots och ses av polis som en av de mest våldsdrivande medlemmarna i det kriminella nätverket. Tidigare i våras uppfördes Mohamed Mohdhi på Europols "most wanted"-lista som ett så kallat "high value target". Det innebär att han är en av de högst prioriterade för polis att gripa. Nu har Mohamed Mohdhi, enligt uppgift till SVT, gripits i Tunisien, där han befunnit sig en längre tid.

Enligt uppgift till SVT ska svensk polis ha fått gripandet bekräftat av tunisiska myndigheter. I Sverige är Mohamed Mohdhi häktad i sin utevaro för över tio grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushirestaurang i Skogås i januari 2023. – Vår uppfattning är att han är högt uppsatt i Foxtrot och att han är en av flera personer som har varit drivande.

Han är misstänkt för involvering i ett stort antal grova våldsbrott, har statsåklagare Ida Arnell tidigare sagt till SVT. Mohamed Mohdhis kriminella karriär tog fart i Bronätverket, som är allierade med Foxtrot. Han hade tidigare en karriär som rappare och har bland annat gjort låtar med Einár. Som rappare hjälpte han till att bygga Foxtrots varumärke.

I Tunisien sitter ytterligare fem Foxtrot-kopplade män gripna, en av dem är bror till Mohamed Mohdhi





