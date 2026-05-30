Frågor inför dagens lopp

En diskussion om dagens lopp och vilka hästar som har en bra chans att vinna.

Nu ska jag snart börja bege mig mot Gävle. Jag hoppas att jag kan få några bra tips inför dagens lopp. Jag tänker börja med att fråga om ni har några bra idéer om hur jag ska spika hästen i avdelning 1.

Jag tror att det är svårt att ta sig förbi värsta hotet från start med en ogift häst. Men jag hoppas att jag kan komma ner bakom honom i banan på något sätt. Jag har också frågat om ni tycker att brorsan kan vinna med Prinsessan. Hon är en av dem som kan skrälla i ett öppet lopp.

Jag tänker spika Eagle of Oak och jag undrar vad ni tycker om det. Det skulle kunna vara en bra spik. Om han kommer till ledningen så ser det väl bra ut. Jag vill också veta vilka fyra hästar ni tycker är bäst i avdelning 5.

Jag har hört att Powwow, Keep Asking, Kentucky River och Mellby Jinx är några av de som kan vinna. Jag har också frågat om ni tycker att Qulör var en bra skräll senast. Hon ska räknas tidigt! Jag vill också veta vilka hästar ni tycker är bra på 2:a plats.

Jag tycker att Chico de Calamar och VilliamSon B.B. är stabila val. Jag undrar också om ni tycker att Remlov vinner lätt. Jag tycker att Stuve Skarp är mer intressant. Jag vill också veta om ni tycker att Golden Kronos kan vinna.

Han har visat sig vara en bra häst och jag tycker att han har en bra chans. Jag har också frågat om ni tycker att spika på PolePosition är en bra idé. Han är anmäld barfota för andra gången och jag gillar min styrning Ogden Boko. Jag vill också veta vilka hästar ni tycker är absolut inte att missa på dagens kupong.

Jag tycker att Fabulous Gent, Powwow och VilliamSon B.B. är några av de som kan vinna. Jag undrar också om 5 eller 6 i Avd 7 räcker. Jag tror att det gör det. Jag har också frågat om ni tycker att Palmesus har någon chans.

Jag tycker att han är för hårt betrodd just nu. Jag vill också veta hur många hästar ni tycker ska streckas i lopp 2. Jag tycker att många kan vinna och jag vill också veta vilka hästar ni tycker är bra i avdelning 6. Jag tycker att Dahlman har en bra chans att vinna.

Jag har också frågat om ni tycker att jag ska spika VilliamSon B.B. och Ogden Boko i lopp 2. Jag vill också veta hur ni rankar avdelning 5. Jag tycker att Kentucky River, Keep Asking, Powwow och Mellby Jinx är några av de som kan vinna. Jag undrar också om ni tycker att Kentucky River startar utan chans.

Jag tycker att han har en bra chans att vinna. Jag vill också veta om ni tycker att Official Sox vinner i lopp 7. Jag tycker att hon är en av dem som ska ses med högst segerchans. Jag har också frågat om ni tycker att Freako kan vinna i sista loppet.

Han trivs ju barfota och blir det tempo så kanske han kan lösa det





