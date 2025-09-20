Från Ballon d’Or-snopenhet till moderna fotbollens utmaningar: En analys av Vinicius, Mbappé och fotbollens utveckling

En djupdykning i fotbollens värld, där vi analyserar spelare som Vinicius och Mbappé, granskar deras prestationer och konsekvenserna av missade utmärkelser. Vi utforskar även den moderna fotbollens landskap, dess utveckling och utmaningar, inklusive intressanta initiativ som den nya sexmannaturneringen.

Var han själv redo för var han skulle vara ett år efter att han snuvades på Ballon d’Or? Han vann pris som årets tränare men nobbade galan i protest. Han skrev på sociala medier att han framför allt ville tacka Vinicius , som vann priset i stället. Han påstod att de fyra nämnda nationerna var sådana som ingen ens känner till, som inte ens har en miljon invånare (berättarröst: de har alla mer än en miljon invånare).

Och det var så oerhört synd eftersom det absolut fanns argument för att Vinicius hade varit världens bästa spelare det senaste året där och då. Det fanns ett case för att han borde ha fått priset. Men allt det försvann in i det svarta hålet av raseri som följde när det inte blev så. Det var också synd för att det finns en bredare bild att se av hans känsla att återkommande vara förfördelad och bli illa behandlad, men det perspektivet drunknade också i allt annat. Mbappé, som vann Champions League efter att han äntligen klivit ur rollen som nästanstjärna och fått leva ut sin fulla potential i en ny roll under, och det är inte konstigt, båda har presterat tämligen inkonsekvent sedan senast. Det finns analyser som gör gällande att de inte klarar av att göra varandra bättre, att de inte är sina bästa jag när de spelar samtidigt. Men i dag är det ganska tydligt vem av dem som lyckats omvandla det senaste årets besvikelser till någonting bättre. Mbappé har hittat rätt, framstår som den odiskutabla ledaren i offensiven samtidigt som Vinicius utdragna diskussioner om en kontraktsförlängning fått supportrarna att bua ut honom samtidigt som prestationerna fortsätter svaja. Det är en sorglig utveckling för en spelare som när han är i form är bättre än nästan alla andra i den här sporten. Han spelar nästan varje match, men blir han inte inbytt så blir han utbytt. Han har gjort två mål och en assist den här säsongen, men saker och ting skaver likförbannat. Han är inte så bra som han kan vara, Xabi Alonso står ständigt inför beslutet att bänka eller spela honom, inför pusslet att få honom att passa in. Det finns ingenting som säger att han inte kan komma tillbaka till sin normala nivå, om han kan hamna rätt mentalt igen, om han får en roll som fungerar för honom. Men han är långt ifrån den nu. Och det är en sorglig utveckling för en spelare som äntligen hade hittat dit, som när han är i form är bättre än nästan alla andra i den här sporten. När han inte fick priset förra året menade han att han skulle göra allt gånger tio om han måste, att världen inte var redo för vad som skulle komma härnäst. Fair enough. Det känns som att varken vi eller han var beredda på att det var här han skulle vara ett år senare. Norska förbundets ordförande säger: Ni kan vara trygga med att vi är väldigt aktiva i den här frågan. Vi har mycket kontakt med internationella fotbollsförbundet och det palestinska förbundet. De spelar sin hemmamatch imorgon på en arena som tar 6000 åskådare, till följd av att de ännu en gång misslyckats med att nå upp till sina egna mål och hålla sina egna löften om tidpunkten för inflyttning på. Och inte nog med att de förlorar pengar de inte har råd att förlora på det, att det ser så jäkla dumt ut och att de gång på gång sviker sina supportrar. Nu blev jag också personligen drabbad. Jag skulle ha varit i Barcelona och sett Barça-Getafe på nya Camp Nou den här helgen. I stället sätter jag mig i en bil till, en sexmannaturnering som spelas av kändisar, influensers och före detta spelare, inte helt olikt Gerard Piques Kings League, lanseras i-spelare, komiker och streamers. Under de sista tre minuterna av varje halvlek räknas mål på distansskott dubbelt! Snart får vi väl ändå slå fast att det är det här som är den moderna fotbollen? Inte miljardövergångar, offensiva ytterbackar oc





Fotboll Vinicius Mbappé Ballon D'or Modern Fotboll

