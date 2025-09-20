Från boskapsherde till världsstjärna: Emmanuel Wanyonyis otroliga resa

Emmanuel Wanyonyis livshistoria är en inspirerande berättelse om motstånd, drömmar och framgång. Från en fattig uppväxt i Kenya, där han tvingades arbeta som boskapsherde, har han tagit sig till världseliten inom 800-meterslöpning. Artikeln följer Wanyonyis resa genom svåra omständigheter, hans upptäckt av talang, och hans väg till OS-guld. Han är nu en favorit i VM-finalen och siktar på att slå världsrekordet.

Armand Duplantis slog världsrekord i stavhopp som 13-åring. Emmanuel Wanyonyi , en annan stjärna inom friidrotten, hade vid samma ålder en helt annan tillvaro – han arbetade som boskapsherde på den kenyanska landsbygden. I en intervju med Sportbladet berättar 800-meterslöparen om sitt liv, som skiljer sig markant från många andra kenyanska löparstjärnors uppväxt. Wanyonyi kommer från en mycket fattig bakgrund i västra Kenya och växte upp som nummer fem i en syskonskara på tolv barn.

Han tvingades sluta skolan redan som tioåring eftersom familjen inte hade råd att betala skolavgifterna. Detta ledde till att han började arbeta som boskapsherde på gårdar runt om i Sabotiregionen för att hjälpa till att försörja sin stora familj. Trots de svåra omständigheterna fortsatte Wanyonyi att drömma om att bli löpare och sprang så mycket han kunde på sin fritid, till omgivningens skepsis. Många tvivlade på honom och menade att han slösade bort sin tid eftersom löpare inte kom från hans stam. Wanyonyi är den enda i släkten som någonsin ägnat sig åt löpning eller någon annan form av idrott. I en tid där hans stam, Luhya-stammen, inte historiskt sett haft någon framgång inom långdistanslöpning, fanns istället potential inom sprintgrenar. \2018, vid 14 års ålder, återvände Wanyonyi till skolan för att ta sig fram som löpare. Men samma år drabbades han av en stor tragedi då hans far plötsligt avled under mystiska omständigheter. Fadern, som dagen innan hade besökt Wanyonyi i skolan för att ge honom pengar till ett par löparskor, hittades död med märken som tydde på våld. Dödsfallet utreddes aldrig ordentligt, vilket lämnade Wanyonyi med många obesvarade frågor. Efter faderns död flyttade modern och de yngre syskonen, medan Emmanuel stannade kvar hos en släkting. Men trots allt motstånd och de tragiska omständigheterna, slutade inte Wanyonyi att kämpa för sina drömmar. \Wanyonyis talang upptäcktes snart av Janeth Jepkosgei, världsmästare på 800 meter från 2007. Jepkosgei såg potentialen i den unge löparen och förmedlade kontakt med tränaren Claudio Berardelli, en italienare med stor erfarenhet av kenyanska löpare. Redan 2021, bara tre år efter att ha återvänt till skolan och satsat på löpningen, tog Wanyonyi guld på 800 meter i U20-VM i Nairobi. Året därpå blev han fyra i VM i Eugene och 2023 tog han silver i VM i Budapest. I fjol krönte han sin karriär med OS-guld i Paris och sprang sedan 800 meter på imponerande 1:41.11 i Lausannes Diamond League-gala. Nu är han favorit både i VM-finalen och till att slå David Rudishas världsrekord. Wanyonyi avslutar intervjun med att berätta om sina framtidsplaner och att han vill investera i en bondgård efter att han avslutat sin löparkarriär. Han har redan uppnått målet att lyfta sin familj ur fattigdomen, och har köpt ett hus till sin mamma och syskon. För honom handlar löpningen om att prestera på 800 meter först, för att eventuellt sikta på 1500 meter vid OS 2028





