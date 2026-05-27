Från karneval till krogpolitik: Lund visar vägen

Lundakarnevalen bjöd på folkfest men svag samhällskritik. Samtidigt förändras alkohollagstiftningen och Lunds kommun visar hur liberala regler för uteserveringar kan skapa liv i staden.

I helgen gick den trettionde Lundakarnevalen av stapeln. Det var folkfest i vanlig ordning och Lunds gator fylldes av människor. Själva karnevalståget var en besvikelse.

Samhällskritiken var avskalad och saknade udd - vi vet att studentbostäder är små. Det roligaste förslaget var det om en liggvagn på tågen för att öka barnafödandet - res två, bli tre. Betyget blir två av fem. Men samtidigt som karnevalen pågick pågick en annan typ av samhällsförändring i Lund och i resten av landet.

Alkohollagstiftningen har genomgått flera förändringar det senaste året. Förra sommaren infördes gårdsförsäljning, om än i en byråkratisk och avskalad form. Om en vecka, den första juni, slopas matkravet vid servering av alkohol. Detta öppnar för ett betydligt mer levande stadsliv - om kommunens politiker är med på noterna.

Det är de långt ifrån alltid. I Stockholm ville politikerna bestämma öppettiderna för gårdsförsäljning och satte samma som Systembolaget, trots att lagstiftningen medger öppet mellan 10 och 20 varje dag. Förvaltningsrätten stoppade dem. I Karlstad nekades en uteservering fortsatt tillstånd för att det saknades platser inomhus.

Den vägledande domen från kammarrätten blev troligen dödsstöten för matkravet. I Lund däremot har kommunen visat att det går att göra rätt. Här slopades avgifterna för uteserveringar, och resultatet blev 70 procent mer uteserveringsyta och 50 procent fler ställen med uteservering. Nyligen ändrades även riktlinjerna så att gäster själva får bära glas till uteserveringen även om de måste passera en gata - tidigare tvingades personalen springa fram och tillbaka.

Inför sommaren har man tillåtit den gamla kiosken vid Bantorget att bli en tysk biergarten, trots att den saknar inomhusplatser. Lunds politiska styre visar att det går att skapa attraktiva stadsmiljöer genom att släppa företagarnas skaparkraft fri. Det borde fler kommuner göra. Karnevalen hade kunnat vara en plattform för att lyfta sådana frågor, men den föll platt.

I stället för skarp samhällskritik fick vi banala skämt om små studentbostäder. Kanske är det dags att låta karnevalen få en ny roll - som påminnelse om att politiker kan göra skillnad om de vågar släppa taget. Förhoppningsvis är nästa karneval både roligare och mer politiskt relevant





