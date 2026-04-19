Från kunglig glans till högerpolitik: En oväntad allians i fransk politik

Medan Frankrikes ytterhöger kan vara på väg mot makten, växer spekulationerna kring den unge partiledaren Jordan Bardella och hans potentiella framtid. Samtidigt dyker oväntade figurer upp i politiska sammanhang, vilket tyder på en bredare acceptans för partiet bland näringslivet. En parallell dras till en ung kunglig arvtagare, vilket belyser ett skifte i den politiska landskapet.

I Frankrike s politiska landskap, där skuggorna av potentiella regeringsskiften blir allt tydligare, framträder nya och oväntade figurer. Jordan Bardella , en 30-årig partiledare för Nationell samling (RN), seglar upp som en högst tänkbar kandidat för premiärministerposten, eller rentav presidentposten, inom ett år. Hans framfart sker i en tid då den långvariga frontfiguren Marine Le Pen fortfarande väntar på ett domstolsbesked som kan avgöra hennes möjlighet att ställa upp i presidentvalet 2027.

Om hon skulle stoppas, framstår Jordan Bardella som den stora favoriten att leda partiets framgångar. Parallellt med detta politiska drama dyker en annan ung personlighet upp i rampljuset: Maria Carolina av Bourbon och Bägge Sicilierna. Den 22-åriga modellen och influeraren, som är äldsta dotter till tronpretendenten till de forna kungarikena Neapel och Sicilien, representerar en helt annan värld. Deras gemensamma framträdande, publicerat i den anrika tidskriften Paris-Match, tolkas av många som ett tydligt tecken på stöd från tidningens ägare, lyxgiganten LVMH:s ordförande och vd Bernard Arnault. Denna man, som är Frankrikes rikaste person och vars imperium inkluderar ikoniska varumärken som Louis Vuitton och Dior, anses ha ett avgörande inflytande. En anonym journalist vid Paris-Match kommenterar för France Info att Arnault, som bestämmer allt, nu har valt att normalisera ytterhögern. Denna allians, mellan en politisk rörelse på frammarsch och en av världens mest inflytelserika affärsmän, signalerar ett betydande skifte i maktbalansen. Relationen mellan näringslivet och Nationell samling tycks breddas. Bernard Arnault och andra framstående företagsledare har nyligen deltagit i middagar med Marine Le Pen. Denna utveckling antyder att stora företag förbereder sig för möjligheten att Nationell samling kan ta över makten. Ett anonymt uttalande till Le Figaro från en företagsledare understryker nödvändigheten av dialog: Vi måste prata med dem nu så att Frankrikes nästa president är medveten om vad som väntar när han eller hon ankommer till Élysée-palatset. Denna proaktiva inställning visar på en pragmatism bland delar av näringslivet, som vill vara förberedda på olika politiska scenarier. Dock är inte alla i näringslivet lika positiva. Vd:n för ett av de största bolagen på Parisbörsen uttrycker oro och varnar för att Frankrikes marknadsimage riskerar att bli lidande om Nationell samling når makten. Vi måste göra allt vi kan för att hindra att ytterhögern tar makten, säger denne anonymt till Le Figaro. Denna kontrast i åsikter speglar den djupa splittring som råder kring partiets politiska agenda och dess potentiella konsekvenser för landet.





