Från reserv till VM-spelare: Herman Johanssons otroliga resa

Herman Johansson gick från reserv till att ta den sista VM-platsen efter Emil Holms skada. Här berättar han om stoltheten, utmaningarna i FC Dallas och känslan inför Sveriges VM-premiär mot Tunisien.

Herman Johansson skrev på för FC Dallas vid årsskiftet, en månad efter att ha vunnit SM-guld med Mjällby och gjort landslagsdebut hemma mot Slovenien i det misslyckade VM-kvalet.

Då kunde han inte ana att han ett halvår senare skulle sitta på sin vanliga plats i omklädningsrummet - som VM-spelare. Johansson, först utsedd till reserv, fick den 26:e och sista platsen i truppen sedan Emil Holm fått sin mästerskapsdröm spräckt av en skada. - Det är klart att man känner sig stolt och hedrad att få vara med på den här resan, säger Johansson. Att karriärens största äventyr till stor del äger rum på hemmaplan beskriver han som 'speciellt'.

Som killen från stan är det honom lagkompisarna vänder sig till när de vill uppleva Dallas på ledig tid. Johansson erkänner att det finns förbättringspotential kring lokalkännedomen. - Grabbarna frågar mycket, som om jag har varit här i flera år. Jag håller fortfarande på att lära mig.

Jag försöker ge dem de tips och råd jag kan över vad man kan göra. Ställen jag tycker varit schyssta att åka till och så där. Johansson har snabbt blivit en omtyckt lagkamrat i FC Dallas, där han imponerat med sin arbetsinsats och inställning. Trots att han är ny i laget har han redan etablerat sig som en viktig spelare.

Hans klubbtränare har berömt hans förmåga att anpassa sig till den amerikanska fotbollskulturen, som skiljer sig från den svenska. Johansson själv menar att övergången har gått smidigt tack vare stödet från laget och hans egen vilja att utvecklas. - Jag har alltid drömt om att spela utomlands, och FC Dallas kändes som rätt klubb. Jag är tacksam för chansen, säger han.

När samtalet om VM-uttagningen kom var Johansson mitt i en träningsvecka med FC Dallas. Han blev överraskad men var snabb att tacka ja. - Det var en blandning av chock och glädje. Jag ringde direkt hem till familjen, berättar han.

Hans föräldrar och syskon följer honom nu via tv-sändningarna från Qatar. Johansson medger att han fortfarande inte riktigt fattat vad som händer. - Det är surrealistiskt. För några månader sedan spelade jag allsvensk fotboll i Mjällby, och nu står jag här redo för VM.

En av de saker som sticker ut för Johansson är att han får dela omklädningsrum med några av sina idoler. - Jag har sett dem på tv i hela mitt liv. Nu sitter vi bredvid varandra och snackar taktik, säger han med ett leende. Särskilt intryck har han gjort på veteranen Marcus Berg, som gett honom råd om hur man hanterar pressen.

- Berg är en klippa. Han har hjälpt mig mycket, säger Johansson. På tal om förebilder nämner Johansson en annan svensk idrottslegend: Peter Forsberg. - En stor idrottsförebild.

Jag kommer ihåg när jag var typ 10, då var det Youtube varje dag och kolla hans klipp, även om jag inte spelade hockey så var det vad man kollade på. Johansson har till och med stött på Forsberg i en matbutik i Örnsköldsvik. - Jag har sett honom på ICA någon gång, men jag har inte sagt något, säger han och skrattar. Efter den starka prestationen i playoff-semifinalen mot Ukraina var han påtänkt som startspelare mot Polen.

I stället följde han matchen från läktarplats. - Jag kände mig inte fullt återhämtad. Varken mentalt eller fysiskt. Då var det bättre att någon annan spelade.

I en sådan match, när allt står på spel, kändes det mest fair att spela någon annan. Sverige spelar sin VM-premiär mot Tunisien natten till måndag, svensk tid. Johansson är ödmjuk inför uppgiften men samtidigt laddad. - Vi har analyserat Tunisien noga.

Det blir en tuff match, men vi är redo. Jag hoppas få chansen att visa vad jag kan, avslutar han





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