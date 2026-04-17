Från Rosa Mjölk till Trump-Jesus: En Veckas Mediekaos

Den här veckan har tv-flödet bjudit på en salig blandning av socialdemokratisk medie-exponering, oväntade imitationer av världsledare och kontroversiella tolkningar av religiösa figurer. Dessutom fortsätter jakten på virala trender och diskussionen om utbildningssystemets brister.

Den digitala världen surrar, och i dess kölvatten dras våra tv-skärmar med i en virvelvind av diskussioner och trender som ofta verkar sakna förankring i verkligheten. Veckans nyheter speglar en verklighet där politik, kultur och sociala fenomen kolliderar på oväntade sätt. Vi ser en närmast febril närvaro av socialdemokrater i tv-rutan, som om partiet genomgår en sorts mediadopning inför framtida val. Samtidigt som Mona Sahlin gör entré i en ny säsong av Förrädarna, och Thomas Bodström redan kammat hem en vinst, blir frågan om Magdalena Anderssons parti har lyckats vända sin torra image till något mer engagerande. Kanske är det den gamla sanningen att det är ett dåligt omen när socialdemokrater syns med Toblerone som spökar för partiet.

Denna mediadominerade vecka har även bjudit på en något bisarr imitation av Vladimir Putin i en SVT-reklam. Bilden av en barbröstad Oliver Norqvist ridande på en älg, en klar blinkning till det välkända Putin-memet, väcker frågor om kanalens val av humor och budskap. Ska SVT verkligen locka tittare med vilda skogsupplevelser och potentiellt Jackass-liknande dramatik? Det är en vågad strategi, särskilt med tanke på Norqvists tidigare publikdykning i Malmö, där säkerheten inte var prioriterad. Vi undrar om han har fått instruktioner om att inte försöka dyka på älgar.

Parallellt med de politiska och kulturella virrvarren fortsätter jakten på nya, ofta absurda, trender. Veckans stora snackis, om än i en lite udda tappning, är den så kallade rosa mjölken. Detta är inte en ny hbtq-dryck, utan en enkel jordgubbsmjölk som har exploderat i popularitet på sociala medier. Man kan bara spekulera i hur denna trend faktiskt manifesterar sig i vuxna människors liv, utöver den potentiella svårigheten att sälja överbliven mjölk på Tradera. Samtidigt dyker det upp rapporter om nya musikinnovationer, eller snarare, protester mot dem. En artist har tvingats revidera sitt nya album efter massiv kritik. Hennes defensiva reaktion på ett orientaliskt sångprov, som av vissa ansågs vara en sorts arabiskt fest-tjut, en zaghrouta, har satt henne i en svår sits. Att stämplas som en dålig feminist eller en Karen, som dessutom rynkar på näsan åt kulturella ljud, är inte en position någon artist önskar sig. Carpenters reaktion på ljudet, “Jag tycker inte om det”, har blivit ett skolexempel på denna kontrovers.

Utöver dessa kulturella och politiska fenomen, fortsätter diskussionen kring utbildningssystemets brister att plåga svenska medier. Siffror från de nationella proven visar en oroande utveckling när det gäller läs- och skrivförståelse bland niondeklassare. Sex procent fick underkänt i läsförståelse och hela femton procent i skrivförståelse år 2024. Detta reser viktiga frågor om hur vi rustar våra unga för framtiden, särskilt med tanke på det kommande högskoleprovet, där ordförståelsen är central. Kanske är det dags att kräva en ursäkt från systemet, eller åtminstone en djupgående analys av vad som ligger bakom dessa siffror. Samtidigt, i en helt annan sfär, skakar Donald Trump om den politiska och religiösa scenen med sina uttalanden och kontroversiella AI-genererade bilder. Hans påstådda hån mot påven och den efterföljande bilden där han framställs som Jesus, innan han snabbt drog tillbaka den och hävdade att det var en läkare, visar på en konstant strävan efter uppmärksamhet och provokation. Detta skapar en dynamik där den globala politiken ibland verkar förvandlas till en teaterpjäs, där verklighet och fiktion flyter ihop.





