Från Serie A-stjärna till Uber-chaufför: Max Tonetto tar en oväntad vändning

Den tidigare fotbollsspelaren Max Tonetto, som spelade över 300 matcher i Serie A, kör nu Uber i Rom efter att ha startat ett biluthyrningsföretag och behövt uppfylla Ubers krav på körtid.

Max Tonetto , en gång en framstående fotbollsspelare i italienska Serie A , har tagit en oväntad vändning i sin karriär. Efter en imponerande karriär som sträckte sig över 338 matcher för klubbar som Reggiana, Empoli, Milan, Bologna och Sampdoria, samt en avslutning i Roma, har Tonetto valt en väg som skiljer sig markant från många av hans tidigare kollegor.

Istället för att följa den vanliga vägen mot tränarskap, agentyr eller tv-expertis, har han nu tagit sig an rollen som Uber-chaufför i Rom. Denna förändring har väckt stor uppmärksamhet och blivit en snackis på sociala medier. Tonetto representerade Roma under en betydande del av sin karriär och det var också där han avslutade sin professionella fotbollskarriär år 2010. Han hann även med att spela en enda A-landskamp för Italien, ett minne han säkert värdesätter högt.

Efter att ha lagt skorna på hyllan har han alltså valt att satsa på en helt annan typ av karriär. För att förstå bakgrunden till detta val är det viktigt att veta att Tonetto driver ett biluthyrningsföretag. För att kunna etablera ett samarbete med Uber, som kräver att chaufförerna har en viss mängd körtid bakom sig, har han själv börjat köra för plattformen.

Detta har resulterat i att han nu kan ses bakom ratten i Rom, redo att ta emot passagerare. Hans profil på Uber har snabbt blivit viral på sociala medier, och rapporter indikerar att han redan har slutfört ett par hundra körningar. Denna oväntade karriärförändring har skapat en fascinerande historia som många har reagerat på. Historien om Max Tonetto påminner om en annan tidigare fotbollsstjärna, Hakan Sükür, en turkisk legend som nu bor i USA och försörjer sig som Uber-chaufför.

Båda dessa fall illustrerar hur livet kan ta oväntade vändningar efter en framgångsrik idrottskarriär. Det är ett tydligt exempel på att även de som har nått toppen inom sin sport kan välja att utforska nya möjligheter och anpassa sig till förändrade omständigheter. Tonetto har alltså valt att ta kontroll över sin egen situation och skapa en ny inkomstkälla genom att använda sitt biluthyrningsföretag i kombination med Uber-plattformen.

Denna pragmatiska inställning och vilja att arbeta har gjort honom till en inspirerande figur för många. Hans historia visar att det inte finns någon skam i att ta ett jobb som Uber-chaufför, oavsett tidigare meriter och framgångar. Det är en berättelse om anpassning, entreprenörskap och en vilja att fortsätta vara aktiv och produktiv även efter att den professionella fotbollskarriären är över.

Det är också en påminnelse om att livet efter idrottskarriären kan vara utmanande, och att det krävs mod och kreativitet för att hitta nya vägar framåt





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Allt om valet 2026Följ Expressens direktrapport om valet med Max V Karlsson, Anna Gullberg, Viktor Barth-Kron, Anette Holmqvist och Emma Åhman.

Read more »

Välj inte ”Unchosen” som din nästa Netflix-serieVarje Netflix-prenumerant som aktivt väljer bort den nya kultserien ”Unchosen” ökar chansen för bättre skrivna projekt i framtiden.

Read more »

50 fotbollsspelare i italiensk prostitutionshärvaItaliensk polis har knäckt ett prostitutionsnätverk. 50 fotbollsspelare i Serie A, däribland från storklubbarna Inter och Milan, är inblandade.

Read more »

Read more »

– SFV står fast vid chockhöjda museihyrorStatens fastighetsverk (SFV) har inget annat val än att chockhöja hyran även för stängningshotade museer, enligt generaldirektör Max Elger.

Read more »

Max Fenger tillbaka i matchform – IFK Göteborg jagar första segernMax Fenger är tillbaka efter hälsoproblem och spelade en halvlek mot Halmstads BK. Han känner sig starkare och ser fram emot matchen mot Kalmar FF, där IFK Göteborg behöver poäng för att klättra i tabellen.

Read more »