Expressens reporter deltar i vardagen och ritualerna på Ängsbacka, där människor söker mening med livet. Hon möter volontären Tobias Adolph, patienter på Kirunas akutsjukhus och 'Kajsa', som bestämde sig för att satsa på sex utan känslor. Hon möter också 'Calle', som blev straffad av sin fru och tvingades lämna familjen och vännerna bakom sig.

Från stressade storstadsmänniskor till hippies i vanlifebilar - en resa till Ängsbacka . Expressens reporter deltar i vardagen och ritualerna på denna unika plats där människor söker mening med livet.

Hon möter volontären Tobias Adolph, som berättar om sin lycka på Ängsbacka. Till Sveriges nordligaste akutsjukhus, i Kiruna, kommer svårt sjuka patienter dygnet runt. Expressen tillbringar en intensiv natt på akuten och möter patienter med unika historier. I en annan del av världen möter vi 'Kajsa', som bestämde sig för att satsa på sex utan känslor och förverkligade sina fantasierna om trekant och gangbang.

I Robinson presenteras deltagaren Aza Altonchi som Malmö FF-profil, men bakom kulisserna döljer sig en annan historia - en historia om mord, klaner och hot. Och i Sverige möter vi 'Calle', som blev straffad av sin fru och tvingades lämna familjen och vännerna bakom sig. Han berättar om sin väg ut ur det psykiska och ekonomiska våldet





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Ängsbacka Kiruna Svält Sexövergrepp Människor Söker Mening

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