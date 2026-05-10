Från turbulens till miljardmål: Gastro Hospitality siktar mot börsen

Efter en period av ekonomiska utmaningar och strategiska skiften planerar Christopher Roos och Gastro Hospitality nu för en framtida börsintroduktion och en omsättning i miljardklassen.

Gastro Hospitality , den välkända aktören bakom klassiska namn som restaurang Prinsen, har under en längre tid navigerat genom ett extremt utmanande landskap. Efter en period präglad av ekonomisk turbulens och osäkerhet är bolaget nu redo att blicka framåt med förnyad energi.

Enligt Christopher Roos var det främst pandemins förödande effekter som utlöste de ekonomiska svårigheterna, men det fanns även andra bidragande faktorer. Tidigare hade koncernen under ledning av grundarna Filip och Daniel Guven genomgått en aggressiv expansiv fas. Man köpte på sig ett stort antal enheter i hög takt, en strategi som fungerade väl under goda tider men som blev extremt svår att finansiera när krisåren slog till med full kraft. Idag är läget ett helt annat.

Roos beskriver nu situationen som betydligt mer stabil och balanserad, vilket skapar förutsättningar för en ny typ av tillväxt. Strategin under den nuvarande ledningen skiljer sig markant från den tidigare. Istället för att jaga snabb volymtillväxt genom förvärv ligger fokus nu på att bygga verksamheten från en solid grund. Roos betonar vikten av stabilitet och hållbarhet framför kortsiktig expansion.

Även om ambitionen att växa fortfarande är högst levande, kommer bolaget att vara mer selektivt och försiktigt i sitt agerande. Det kommer sannolikt att dröja innan en ny offensiv fas inleds, då prioriteringen nu är att optimera de befintliga verksamheterna och säkerställa att kassaflödena är starka. Trots de tidigare bakslagen lever drömmen om en börsintroduktion kvar. Roos ser mycket positivt på att ta steget ut på aktiemarknaden, även om en exakt tidsplan ännu inte är fastställd.

Han menar att restaurangbranschen som helhet är underrepresenterad på börsen och att det finns ett stort värde i att visa upp restaurangverksamheter som professionella företag med full transparens och stark lönsamhet. För att nå dessa mål genomför Gastro Hospitality just nu flera strategiska justeringar i sitt bestånd i Stockholm. Ett exempel på detta är den välkända asiatiska krogen East, som har stängts för att ge plats åt ett helt nytt koncept.

Detta nya projekt förväntas öppna sina dörrar under hösten och representerar bolagets vilja att förnya sig. Samtidigt har restaurang Pas d’Art på Biblioteksgatan genomgått en förändring och bytt namn till Bibon. Syftet med denna förändring är att sänka trösklarna för gästerna och göra restaurangen mer lättillgänglig och folklig. Detta är särskilt viktigt eftersom området runt Biblioteksgatan genomgår stora förändringar och omvandlas till gågator, vilket ändrar flödet av människor och förutsättningarna för handeln.

Genom att anpassa konceptet hoppas man kunna locka en bredare publik och maximera potentialen i det attraktiva läget. Samtidigt som förnyelsen driver utvecklingen framåt, finns det vissa delar av verksamheten som betraktas som orörbara. Restaurang Prinsen är det främsta exemplet på detta. Roos beskriver Prinsen som ett museum över svensk husmanskost och en historisk miljö som måste bevaras.

Här är strategin raka motsatsen till den man ser på Bibon; målet är att behålla det klassiska konceptet och den traditionella menyn år efter år. Stabiliteten på Prinsen skapas enligt Roos genom ett starkt värdskap och en personalstyrka med hög kontinuitet, vilket gör att gästerna alltid vet vad de kan förvänta sig. Det finns inga planer på att förändra detta välkända varumärke, då dess styrka ligger just i dess tidlösa karaktär. När Christopher Roos blickar mot framtiden är visionen storslagen.

Målet är att Gastro Hospitality ska utvecklas till en av de mest betydande aktörerna i branschen med en omsättning som når miljardklassen. Utöver restaurangverksamheten är han öppen för att bredda konceptet mot hotellsegmentet, vilket skulle fullända deras position inom hospitality. Han nämner branschkollegan Vimal Kovac som en stor inspirationskälla i detta avseende. Vägen till börsen kräver dock att bolaget kan bevisa sin långsiktiga lönsamhet efter de senaste årens stålbad.

Genom att balansera mellan tradition och innovation, samt stabilitet och tillväxt, siktar Gastro Hospitality på att återvända till toppen av den svenska restaurangscenen





