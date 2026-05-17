Fractional Leadership som lösning för cybersäkerhet i små och medelstora företag

Zala Management erbjuder strategisk IT-styrning genom fractional CIO- och CISO-tjänster för att hjälpa mindre företag att hantera moderna cyberhot effektivt.

I dagens digitaliserade affärsklimat ser vi en oroande trend där små och medelstora företag utsätts för cyberhot som i omfattning och komplexitet liknar de som drabbar globala stororganisationer.

Skillnaden ligger dock inte i hotbilden, utan i förutsättningarna för att möta den. Medan stora bolag har omfattande budgetar, dedikerade säkerhetsteam och tillgång till spetskompetens inom cybersäkerhet, tvingas mindre aktörer ofta navigera i detta landskap med betydligt mer begränsade resurser. Jockum Nilsson, CIO-konsult på Zala Management, belyser att detta resulterar i ett farligt mönster där det strategiska säkerhetsarbetet antingen skjuts upp på obestämd tid eller hanteras på ett fragmenterat sätt.

Många företagsledare är medvetna om att riskerna existerar, men det saknas ofta en tydlig struktur och ett definierat ansvar på ledningsnivå. Detta skapar en sårbarhet som kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom totala driftstopp, omfattande dataläckor och ett raserat förtroende hos både kunder och affärspartners, vilket i förlängningen kan hota hela företagets existens. För att överbrygga detta gap introducerar Zala Management konceptet fractional leadership.

Detta är en modell där organisationen kan anlita en CIO eller CISO på deltid, men där personen ges ett fullt mandat att styra och driva arbetet framåt. Jockum Nilsson förklarar att detta innebär att konsulten kliver in i organisationen med samma ansvar och auktoritet som en anställd IT-chef eller säkerhetschef, men utan att företaget behöver bära den fulla kostnaden för en heltidsanställning på chefsnivå.

För mindre bolag innebär detta en unik möjlighet att få tillgång till strategisk IT-styrning och professionell informationssäkerhet direkt i ledningsgruppen. Genom att ha en dedikerad person som faktiskt äger frågan kan företaget gå från reaktiva åtgärder till en proaktiv strategi, vilket säkerställer att säkerhetsarbetet inte bara blir en teknisk checklista utan en integrerad del av verksamhetens styrning och övergripande strategi.

En annan kritisk aspekt som lyfts fram av CISO-konsulten Christian Hedström är den vanliga missuppfattningen att IT- och säkerhetsfrågor kan hanteras isolerat från kärnaffären. För många organisationer är tendensen att börja i tekniken – man köper in dyra brandväggar eller installerar avancerad programvara – istället för att börja i verksamhetens behov. Hedström menar att ett effektivt säkerhetsarbete måste utgå från affärsmålen, identifiering av kritiska tillgångar och en djupgående analys av risker.

Genom att först förstå vad som är absolut nödvändigt för bolagets överlevnad och tillväxt kan man prioritera rätt och bygga en långsiktig plan som är anpassad efter företagets specifika mognadsgrad. Informationssäkerhet är inte ett projekt med ett slutdatum som kan bockas av, utan snarare en kontinuerlig process för att steg för steg höja organisationens motståndskraft. Genom att anpassa omfattningen av uppdraget efter företagets aktuella behov kan arbetet växa organiskt i takt med att företaget expanderar.

När ledningen får tillgång till en tydlig struktur och en strategisk vägledning transformeras säkerhet från att vara ett tekniskt problem eller en ren kostnadspost till att bli en katalysator för affärsutveckling. Den verkliga nyttan uppstår när säkerheten blir en möjliggörare som skapar trygghet för kunder och partners, vilket i sin tur kan öppna dörrar till nya marknader och samarbeten.

När någon tar det övergripande helhetsansvaret blir säkerhetsarbetet inte bara mer effektivt och smartare, utan också mer kostnadseffektivt då man undviker dyra felinvesteringar i teknik som inte matchar verksamhetens faktiska behov. Zala Management positionerar sig därmed som en strategisk partner som hjälper organisationer att stärka sin IT-styrning genom flexibelt och ansvarsfullt ledarskap





