Framtid säkrad för Kvinnojouren Snäckan i Norrtälje: Kommunen och jour bildar partnerskap

Norrtälje kommun och Kvinnojouren Snäckan ingår samarbete för att säkerställa stöd till våldsutsatta kvinnor genom ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Nya lagkrav och ekonomiska utmaningar har tidigare hotat verksamheten. Avtalet förväntas vara klart i augusti.

Framtiden för Kvinnojouren Snäckan i Norrtälje har länge varit oviss på grund av nya lagkrav och ekonomiska utmaningar. Men nu ser det ut som en lösning är på väg. Socialnämnden har beslutat att initiera ett samarbete, ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap ( IOP ), tillsammans med kvinnojouren för att säkra stödet till våldsutsatta kvinnor i kommunen.

Beslutet fattades enhälligt vid nämndens senaste sammanträde och ger socialförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med Snäckan, utforma ett förslag till IOP. Avtalet kommer att utvecklas gemensamt och inledas med en prövoperiod på ett år. Ordföranden i socialnämnden, Ingrid Landin (MP), betonar att det ännu inte är klart, utan att processen nu inleds.– Vi har gett socialförvaltningen och kvinnojouren i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag till IOP. Det är alltså inte klart än, utan nu börjar processen, säger Ingrid Landin. Detta initiativ markerar ett viktigt steg för att säkerställa kontinuerligt stöd och trygghet för utsatta kvinnor i kommunen.\Bakgrunden till osäkerheten är att Snäckan, liksom många andra kvinnojourer runtom i landet, har haft svårt att uppfylla de nya lagkrav som trädde i kraft 2024. Dessa krav omfattar bland annat tillstånd, bemanning dygnet runt och krav på utbildad personal. De ökade kraven och resursbristen ledde till att Snäckan tvingades säga upp sitt skyddade boende och lägga ner den verksamheten. Föreningen har tidigare erhållit 180 000 kronor per år från kommunen, men har nu uttryckt ett behov av finansiering för 1,5 heltidstjänster, vilket motsvarar totalt 1,1 miljoner kronor per år. Syftet med det planerade IOP är att stärka stödsystemet för utsatta kvinnor och skapa bättre förutsättningar än vad de kan åstadkomma var och en för sig, enligt Ingrid Landin. Förslaget till det nya samarbetet förväntas vara klart senast i augusti. Under tiden kommer kvinnojouren att fortsätta erhålla finansiering i enlighet med det nuvarande avtalet. 2:e vice ordföranden Jacob Heitmann (SD) uttrycker en förhoppning om att avtalet snabbt ska träda i kraft för att undvika att någon känner hopplöshet. Han betonar vikten av att en lokal kvinnojour finns tillgänglig för att ge stöd och hjälp till utsatta kvinnor i Norrtälje.\Det kommande IOP-samarbetet representerar en avgörande möjlighet för att trygga det viktiga arbetet som Kvinnojouren Snäckan utför. Genom att samarbeta närmare med kommunen kan kvinnojouren, förhoppningsvis, säkerställa resurserna som krävs för att möta de ökade behoven och uppfylla de nya lagkraven. Det framtida avtalet förväntas erbjuda en stabilare grund för verksamheten, vilket möjliggör kontinuerligt och professionellt stöd till våldsutsatta kvinnor. Kommunens engagemang och vilja att finna en lösning, i samarbete med kvinnojouren, visar på en viktig prioritet att skydda och stötta de mest utsatta i samhället. En fungerande kvinnojour är en kritisk resurs för att bekämpa våld mot kvinnor och stärka deras möjlighet att återta kontrollen över sina liv. Det nya avtalet och samarbetet är ett välkommet steg framåt för att säkerställa att denna viktiga funktion fortsätter att finnas tillgänglig för kvinnor i Norrtälje





