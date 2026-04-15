En av NHL:s största stjärnor ser ut att ha spelat sin sista match i ligan. Kontraktet går ut och det är oklart om han kommer att förlänga med sitt lag, Capitals. Supportrarna vill att han ska stanna, men en återkomst till Ryssland och spel i KHL är också ett alternativ. Spelaren har tidigare uttryckt en önskan att spela i sin barndomsklubb och har nära band till den ryske presidenten.

Men nu kan tiden i ligan vara över för den ryske hockeystjärnan. Säsongen är över för laget, efter att de misslyckats med att ta sig vidare till slutspelet i NHL . I säsongens sista match – en 2–1-vinst borta mot Columbus i natt – spelade lagets kapten och stora stjärna.

Hockeystjärnans kontrakt går ut efter säsongen, och det är ännu inte klart om det blir någon fortsättning i NHL. Han själv har uttryckt osäkerhet kring framtiden. 'Jag vet inte vad som kommer att hända, vi får se. Men jag hoppas att det inte var min sista match', säger hockeystjärnan till NHL:s officiella hemsida.

Målkungen själv öppnar alltså för en fortsättning, och frågar man Capitals-supportrarna om han ska stanna är svaret tydligt. Under matchen skanderades 'Ett år till!' från de tillresta supportrarna, vilket visar på deras önskan att se honom fortsätta i laget. Hockeystjärnan har alltid varit en viktig spelare för laget.

Rent spelmässigt fortsätter hockeystjärnan också att bidra, sin – relativt höga – ålder till trots. Under säsongen blev han Capitals bäste poänggörare med 64 poäng (32 mål), och han blev därtill den blott femte spelaren i NHL-historien som vid en ålder på minst 40 år deltog i alla 82 grundseriematcher. Det är imponerande att han fortfarande kan prestera på den här nivån. Hans erfarenhet och ledarskap är också ovärderligt för laget.

Det är fortfarande oklart vad som kommer att hända, men hockeystjärnan själv verkar positiv till en fortsatt karriär i ligan. Om det inte blir någon fortsättning i Capitals är det sannolikt att han återvänder hem till Ryssland för att spela i KHL. 40-åringen har flera gånger uttryckt en önskan att någon gång spela i sin barndomsklubb Dynamo Moskva igen. En återkomst till hemlandet skulle vara en spännande utveckling, och det skulle också ge honom chansen att avsluta sin karriär på hemmaplan.

Ovetjkin har också nära band till den ryske presidenten Vladimir Putin. Inför det ryska presidentvalet 2017 kampanjade hockeystjärnan för Putin, och på sina profilbilder på sociala medier poserar hockeystjärnan tillsammans med presidenten. Detta visar på hans starka band till hemlandet och dess politiska ledning.

Framtiden för denna hockeystjärna är oviss, men en sak är säker: han har lämnat ett outplånligt avtryck i NHL. Oavsett om han väljer att fortsätta i ligan eller återvända till Ryssland, kommer hans insatser att bli ihågkomna. Hans passion för spelet, hans skicklighet på isen och hans engagemang för laget har gjort honom till en ikon inom hockeyvärlden. Fansen hoppas på en fortsättning, och hans framtid kommer att bli noga följd.





