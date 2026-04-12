Framtidens Lund: Satsningar på Barn och Unga för en Tryggare Uppväxt

Lundamoderaterna presenterar sin vision för en bättre framtid för barn och unga i Lund. Fler behöriga lärare, mindre klasser, satsningar på empati i skolan, och stöd till fritidsaktiviteter och föreningsliv är några av de viktigaste punkterna i valrörelsen.

När världen står inför osäkerhet och framtiden känns svårförutsägbar, och antalet födda barn minskar, blir det avgörande att barn och unga får en trygg och stimulerande uppväxt. Att ge dem kunskaper och värdefulla färdigheter är den viktigaste insatsen som vuxenvärlden kan erbjuda. Inför höstens skolstart i Lund s kommun förväntas cirka tusen barn påbörja sin skolresa, fyllda av både spänning och förhoppningar.

Denna nyfikenhet är gemensam för alla barn, oavsett bakgrund, när de tar sina första steg uppför skoltrappan med en ny skolväska i handen. Det är emellertid när de väl börjar interagera med sin omgivning som olikheterna blir tydliga. Den svenska skolan ställs inför utmaningen att möta dessa individuella behov effektivt. Att lika väl stödja flickor som kämpar med prestationsångest som pojkar med koncentrationssvårigheter är en central uppgift. Kunskaper i kärnämnena svenska, matematik och engelska kommer att vara avgörande för framtidens arbetsmarknad. Bristande kunskaper i dessa ämnen skapar en orättvisa som är svår att kompensera. Därför behövs en läsa-skriva-räkna-garanti i Lunds skolor, så att alla barn lämnar lågstadiet med grundläggande kunskaper. Samtidigt behöver skolan, på högre stadier, tillåta elever att utvecklas i den takt som passar dem bäst. De som vill prestera snabbt ska ges möjligheten, medan de som behöver extra stöd ska få det. Med utökad frivillig lovskola kan fler elever klara grundskolan, samtidigt som de som redan nått målen kan fortsätta att utvecklas. Att rusta elever med varierande förutsättningar kräver engagerade lärare som har tid för varje elev. Moderaterna har, tillsammans med Socialdemokraterna, ökat lärartätheten i Lunds skolor under innevarande mandatperiod, men ytterligare åtgärder behövs. \Skillnaderna mellan skolorna i Lund är stora. Vissa skolor har över 90 procent behöriga lärare, medan andra ligger runt 60 procent. Klasstorlekarna varierar också. Det är därför nödvändigt med ett målinriktat arbete för att öka antalet behöriga lärare, så att alla barn får den undervisning de har rätt till. Dessutom behöver de största klasserna i kommunen bli mindre, så att eleverna får mer tid med sina lärare. Därför behövs en klassdelningspeng som ger skolor med stora klasser en ekonomisk förstärkning för att minska klasstorlekarna. Inspiration kan hämtas från Danmark, där empati står på schemat. Detta borde även implementeras i Lund. Den skolpolitik som borgerliga regeringar, med liberala utbildningsministrar, ofta har drivit, har ibland präglats av hårda tag och disciplin. Moderaterna anser att det inte räcker. Barn behöver lära sig mer om värderingar, och samhället behöver mer empati, gemenskap och ansvarskänsla. Att införa empati på schemat, inspirerat av den danska modellen, kan stärka inlärningen i andra ämnen, vilket forskning visar. Barn och unga formas inte enbart i skolan. På fotbollsplanerna och i idrottshallarna möts barn från olika stadsdelar och bakgrund. På fritidsaktiviteter byggs gemenskap och sammanhållning. Vissa fritidsverksamheter i Lunds kommun samarbetar med det lokala föreningslivet, vilket möjliggör fritidsaktiviteter på eftermiddagen, underlättar vardagen och skapar balans mellan träning, familjetid och läxläsning. Det är därför viktigt att utöka dessa samarbeten. Genom riktat stöd kan samarbetet mellan fritidsverksamheter och föreningsliv stärkas. \Lunds idrottsliv har länge saknat tillräckligt med lokaler och idrottshallar. Detta har lett till att träningstiderna ibland blivit för få eller fått ligga sent på kvällarna. Moderaterna och Socialdemokraterna har under denna mandatperiod påbörjat en positiv förändring genom att bygga nya idrottshallar och öka tillgången till befintliga lokaler, till exempel i skolor. Men mycket arbete återstår. Därför behöver en tydlig tidsplan för kommande hallar och planer tas fram. Att engagera sig frivilligt för barn och unga är en viktig del av samhället, och det är rimligt att dessa engagemang stöds av kommunen. Att underlätta för fler att engagera sig är avgörande. Alla som arbetat ideellt vet att fler medlemmar och engagerade är positiva, men det innebär ofta mer administration och planering. Med ett nytt stödsystem, som gör att större föreningar inte enbart behöver förlita sig på ideella krafter, får föreningar med stort engagemang bättre möjligheter att växa. I utbyte kan föreningarna till exempel ta ett större ansvar för att idrotten blir mer jämställd, att fler rör på sig och för att hjälpa människor med olika bakgrund att mötas och känna sig delaktiga i samhället. Barn och ungas uppväxt är Lundamoderaternas viktigaste fråga i årets valrörelse. Att göra Lund till världens bästa plats att växa upp är den största investeringen vi kan göra i framtiden





