Framtidens Regelefterlevnad: AI och Partnerskap Driver Effektivitet för Finanssektorn

Iniziato Consulting och Hybridity samarbetar för att revolutionera regelefterlevnad inom finanssektorn med hjälp av AI. Genom automatiserade processer och systemstöd adresseras nya EU-regelverk effektivt, vilket stärker både kontroll och affärsutveckling för banker och finansiella aktörer.

Regelefterlevnad är inte längre enbart en administrativ börda för banker och finansiella institutioner, utan har utvecklats till en allt mer strategisk fråga. Denna omvandling drivs av en strid ström av nya EU-regelverk som kräver både snabbare och mer precisa analyser samt en ökad kontroll över hur dessa krav implementeras inom organisationen. Karl-Johan Högstedt, medgrundare av konsultbolaget Iniziato Consulting, framhåller att dessa nya regelverk sätter en ny standard för hur compliancearbete ska bedrivas. Genom ett strategiskt partnerskap med Hybridity, ett företag som specialiserar sig på AI-baserad teknik, kombinerar Iniziato sin djupa erfarenhet av styrning, riskhantering och regulatoriska krav inom finanssektorn med banbrytande teknologi. Detta samarbete möjliggör en transformation av compliancearbetet, där manuella analyser och omfattande dokumentation kan ersättas av mer effektiva och systemstödjande lösningar. Regelverk kan nu brytas ner, struktureras och systematiskt följas upp i digitala plattformar som skapar en tydlig spårbarhet och förbättrad kontroll, vilket frigör resurser och minskar risken för bristande efterlevnad.

Nya europeiska regelverk introduceras med en allt högre frekvens, och för banker och finansiella aktörer utgör implementeringen ofta en betydande komplexitet. När kraven från lagstiftaren ökar snabbare än vad organisationernas befintliga resurser och processer kan hantera, växer det kritiska behovet av avancerad teknik. Denna teknik måste kunna analysera komplexa regelverk, identifiera dess implikationer och koppla dem direkt till organisationens interna styrning och operativa processer. AI-stödd analys framstår här som en nyckelfaktor. Den gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt identifiera vilka specifika förändringar som krävs för att uppfylla nya regler och att omsätta dessa regulatoriska krav till konkreta och mätbara åtgärder. Detta leder till en markant minskning av den upplevda komplexiteten och gör implementeringen av regelverk som DORA (Digital Operational Resilience Act) och NIS2 (Network and Information Security Directive 2) betydligt mer effektiv.

Förändringen sträcker sig dessutom bortom enbart regelefterlevnad; synen på compliance förändras i grunden. När compliancearbetet integreras närmare den dagliga verksamheten kan det bidra till en förbättrad övergripande styrning och accelerera beslutsfattandet inom organisationen, vilket gör compliance till en strategisk fördel snarare än enbart en nödvändighet.

Karl-Johan Högstedt betonar att compliancearbete inte behöver fungera som en hämmande faktor för affärsverksamheten. Tvärtom, när arbetet är strukturerat på ett ändamålsenligt sätt och automatiserat genom tekniska lösningar, kan det istället bli ett kraftfullt verktyg som förstärker både den interna kontrollen och organisationens affärsresultat. Organisationer som proaktivt väljer att modernisera sina arbetssätt inom compliance får därmed en tydlig konkurrensfördel på en marknad som blir alltmer reglerad och granskad. Framtidens compliance växer fram i det dynamiska mötet mellan avancerad teknik och djup regulatorisk kompetens. Genom det strategiska partnerskapet med Hybridity kan Iniziato erbjuda banker och andra finansiella aktörer möjligheten att gå från ineffektiva, manuella processer till ett betydligt mer automatiserat, strukturerat och integrerat compliancearbete. Detta gör att regelefterlevnaden blir en naturlig och värdeskapande del av den dagliga affärsverksamheten, snarare än en separat och betungande uppgift.

Iniziato erbjuder qualificerad rådgivning till banker och finansiella aktörer, och verkar i den avgörande gränszonen mellan affärsstrategi, regelverk, IT och artificiell intelligens, med ett särskilt fokus på styrning, riskhantering och regelefterlevnad. Bolaget kombinerar gedigen erfarenhet från ledande befattningar med praktiskt genomförande och användning av moderna systemstöd för att leverera resultat som möter dagens och morgondagens regulatoriska utmaningar.





