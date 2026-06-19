François Englert, Nobelpristagare, har avlidit vid 93 års ålder

François Englert, den belgiske partikelfysikforskaren som fick Nobelpriset 2013 för sitt arbete med Higgspartikeln, har avlidit vid 93 års ålder. Han var en teoretisk fysiker som sökte en förståelse och en rationell begriplighet av världen. Hans arbete med Higgspartikeln anses av fysiker vara hörnstenen i materians grundläggande struktur.

Den belgiske partikelfysikforskaren François Englert har avlidit vid 93 års ålder. Han fick Nobelpriset 2013 för sitt arbete med Higgspartikeln , tillsammans med britten Peter Higgs.

Redan 1964 kom de båda, oberoende av varandra, med samma teori om hur partiklar får sin massa. Teorin bekräftades först 2012 vid det schweiziska kärnforskningsinstiutet Cern. François Englert var en teoretisk fysiker som sökte en förståelse och en rationell begriplighet av världen. Hans arbete med Higgspartikeln anses av fysiker vara hörnstenen i materians grundläggande struktur.

Efter Englerts död meddelade Cern på Facebook att han hade avlidit vid 93 års ålder. Polen drar tillbaka landets högsta utmärkelse Vita örnens orden från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, efter att han valt att uppkalla ett militärt förband efter den omstridda nationalistgerillan UPA. UPA anklagas för massmord på polacker under andra världskriget. Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha fördömer Polens beslut som han kallar för 'respektlöst' och 'ett strategiskt misstag'.

Enligt polska uppskattningar dödade Ukrainska upprorsarmén (UPA) omkring 100 000 civila polacker i nuvarande västra Ukraina under andra världskriget, vilket Polen ser som ett folkmord. Två personer har skadats, varav en allvarligt, efter att ha blivit attackerade av en ko under fredagskvällen på en gård i Molde i Norge. Attacken ska ha skett i samband med arbete på gården. En lösspringande hund jagade in ett rådjur på en villatomt så att djuret fastnade i ett staket.

När folk försökte hjälpa rådjuret gjorde hunden utfall och började äta på rådjuret. Polisen försökte använda sig av hundförare för att få hunden under kontroll, men det gick inte förrän ägaren som var ute och letade efter hunden dykte upp. En fest på taket till ett sexvåningshus på Östhammarsgatan på Gärdet har spårat ur. Enligt polisen har festen pågått hela dagen och det var droppen när festarna börjat kasta ölburkar och ägg från taket.

Flera patruller är på plats för kontroll. 23 festmedlemmar är minderåriga och därför har polisen skrivit orosanmälningar till socialtjänsten. Det är avstängt på E4 norr om Stockholm efter en trafikolycka. Vid trafikplats Kista i norrgående riktning har två personbilar krockat, uppger räddningstjänsten. Trafikverket bedömer det som 'mycket stor påverkan' på trafiken.

Totalt två personer har förts till sjukhus med ambulans. Ett körfält är öppet för trafik i norrgående riktning. En man i 80-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i sjön Båven i Flens kommun, rapporterar P4 Sörmland. Larmet kom till räddningstjänsten vid 15-tiden, efter att personer sett kläder utan ägare vid strandkanten.

Efter en större räddningsinsats hittade dykare en äldre man i vattnet. Polisen bekräftar att mannen avlidit. Hans anhöriga är underrättade. En äldre kvinna misstänks ha ofredat en ung man sexuellt i Hagalundsparken i Solna.

Kvinnan ska ha tagit på mannen på ett ovälkommet sätt och urinerat framför honom. Kvinnan är berusad och misstänkt för sexuellt ofredande





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François Englert Nobelpriset Higgspartikeln Partikelfysik Teoretisk Fysik

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