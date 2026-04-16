En överblick över aktuella händelser i Sverige och internationellt, inklusive politiska beslut i Frankrike, idrottsnyheter om Lionel Messi och Champions League, svensk börsutveckling, arbetsrelaterade sjukdomsfall vid SSAB, lokala politiska beslut i Lund samt frågor kring svenskt försvarsmateriel.

Frankrike har beslutat att dra tillbaka ett omstritt lagförslag som syftade till att förbjuda öppen fientlighet mot Israel och nya former av antisemitism. Initiativet mötte starkt motstånd från allmänheten, där över 700 000 fransmän undertecknade ett upprop mot lagen. Regeringen, ledd av Emmanuel Macron, meddelade att man avser att omarbeta förslaget och presentera en ny version före parlamentets sommaruppehåll i juli. Trots regeringens ambitioner har stödet för lagen minskat även inom mittenkoalitionen efter en vecka präglad av kritik. Vänsterblocket har däremot sett tillbakadragandet som en seger, där bland annat Socialistpartiet beskrivit lagen som både vag och farlig. Denna vändning belyser den komplexa debatten kring yttrandefrihet, säkerhet och hatbrott i Frankrike, där gränsdragningar kring vad som utgör acceptabel kritik och vad som klassas som antisemitism fortsätter att vara en källa till diskussion.

Fotbollsikonen Lionel Messi vidgar sina intressen utanför planen genom att förvärva 100 procent av ägandet i den spanska division 5-klubben Cornellà. Klubben, baserad i Katalonien, framhåller att detta köp stärker Messis koppling till regionen där han tillbringade sina formativa år som spelare i Barcelona. Messis framgångar på fotbollsplanen är välkända, med åtta utmärkelser som världens bästa spelare, segrar med både Barcelona och Paris SG, samt en VM-titel med Argentina 2022. Flytten till Inter Miami i USA för två år sedan markerade en ny fas i hans karriär, och nu visar han ett engagemang för den spanska fotbollens gräsrotsnivå. Detta drag kan ses som en investering i lokal fotboll och ett sätt för Messi att fortsätta sin relation till Katalonien.

Stockholmsbörsen avslutade veckans handel på en positiv notering, där det breda OMXS-indexet steg med 0,4 procent. Dagens handel präglades av varierande resultat för enskilda bolag. Inom storbolagslistan OMXS30 visade mätteknikkoncernen Hexagon och teknikhandelsbolaget Addtech starka siffror med uppgångar på 3,2 respektive 3,3 procent. Däremot backade flera av storbankerna, inklusive Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken, medan försvarskoncernen Saab tappade 2,8 procent. Läkemedelsföretaget Bioarctic upplevde en viss återhämtning efter en tidigare tids nedgång, trots att en rapport indikerat begränsad effekt hos deras nya Alzheimerläkemedel. Aktien avslutade dagen med en minskning på 2,8 procent, vilket speglar marknadens reaktion på bolagets senaste nyheter och företagets osäkra framtidsutsikter inom läkemedelsindustrin.

Arbetsmiljön vid SSAB i Luleå fortsätter att vara en källa till oro, då ytterligare en person har insjuknat efter arbete på anläggningen. Det senaste fallet inträffade den 17 mars och kopplas inte till de tidigare incidenterna vid byggandet av det nya stålverket. Enligt SVT Norrbotten drabbades personen av näsblod och irriterade luftvägar efter arbete vid den nya pumpstationen för koksverket. Detta nya fall inträffar trots att SSAB tidigare, den 3 april, stoppade allt arbete vid det nya stålverket efter att ett tjugotal personer insjuknat under en veckas tid i samband med markarbete. Sju av dessa behövde söka vård. Dessa händelser sammanföll med provsvar som visade förhöjda nivåer av giftig gas i hyttarna på maskiner i området där stålverket byggs, vilket ytterligare understryker behovet av noggranna säkerhetsåtgärder och utredningar kring arbetsförhållandena.

Lunds kommun väljer att inte avbryta samarbetet med den palestinska fristadsförfattaren Bissan Edwan, trots att hon uttryckt stöd för terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 i inlägg på sociala medier. Beslutet innebär att Edwan behåller sin titel, sitt stipendium och sin bostad i Lund, enligt Sydsvenskan. Politiken i Lunds kultur- och fritidsnämnd motiverar beslutet med att de, efter juridisk rådgivning, bedömer att ett avbrytande av samarbetet skulle innebära en betydande risk att bryta mot det så kallade repressalieförbudet. Ordföranden Sebastian Jaktling (S) betonar att detta juridiska hinder är avgörande för beslutet, vilket visar på den komplexa balansgången mellan yttrandefrihet och samhällets ansvar att motverka uppvigling till våld och hat.

Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott, har begärt att försvarsminister Pål Jonsson (M) kallas till ett sammanträde i utskottet för att diskutera avtalet med Thailand gällande Jas Gripen-plan. Bakgrunden är uppgifter i TV4:s Kalla Fakta om att Thailand genomfört attacker med svenska Gripenplan, trots att krigsmateriel inte ska säljas till länder i pågående konflikt. Hultqvist vill ha svar på varför regeringen inte involverade exportkontrollrådet och hur man har säkerställt att det inte sker någon otillåten kunskapsöverföring av Jas prestanda, som skulle kunna gynna exempelvis Kina. Frågorna understryker vikten av transparens och noggrannhet i Sveriges export av försvarsmateriel, särskilt med tanke på den globala säkerhetspolitiska situationen.

Under kvartsfinalen i Champions League mellan Bayern München och Real Madrid drabbades flera fotografer av skador mot slutet av matchen. Enligt Reuters-fotografen Kai Pfaffenbach, som själv befann sig bland de drabbade, åd han sig några blåmärken men inga allvarligare skador som frakturer eller hjärnskador. Händelsen har väckt uppmärksamhet och lett till att supportrar nu ber om ursäkt för det inträffade. Detta visar på att även under sportevenemang kan det uppstå situationer där säkerhetsåtgärder behöver ses över för att skydda både deltagare och ackrediterade pressfotografer





