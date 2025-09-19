Frankrike befinner sig i en djup politisk och ekonomisk kris, präglad av regeringskriser, massdemonstrationer och sjunkande kreditbetyg. Landet står inför utmaningar som kan påverka både dess framtid och stabiliteten i Europa.

Polisen ingrep under en demonstration i Paris under torsdagen. Frankrike , som under de senaste åren präglats av politisk turbulens, står nu inför en kritisk period. Landet har under en relativt kort tid haft fem premiärministrar, vilket vittnar om den instabilitet som präglar den politiska arenan. Det franska parlamentet, som ombildades efter presidentens beslut att utlysa ett extraval i juli förra året, brottas nu med att säkra en majoritet som kan godkänna en budget.

Denna politiska låsning har förvärrats av en allmän strejk som utlysts av fackföreningar, vilka motsätter sig tidigare budgetförslag. De ekonomiska konsekvenserna av denna kris är betydande. Kostnaden för att betala räntor på statsskulden beräknas i år uppgå till svindlande 770 miljarder kronor. Denna enorma summa belastar den redan ansträngda ekonomin och ökar pressen på regeringen att finna en lösning. I fredags sänkte kreditvärderingsinstitutet Fitch Frankrikes kreditbetyg, en åtgärd som enligt BBC ”speglar växande tvivel om landets stabilitet och förmåga att betala sina skulder”. Denna nedgradering har ytterligare försämrat förtroendet för den franska ekonomin och ökat oron bland investerare. Möjligheten att den franska ekonomin kan komma att behöva räddas av Internationella valutafonden (IMF) ökar, vilket skulle vara ett dråpslag för landets självständighet och ekonomiska suveränitet.\Situationen i Frankrike har inte gått obemärkt förbi i andra länder. Tidningar i både Rom och Turin visade en ”tydlig skadeglädje” när de rapporterade om de senaste händelserna och president Emmanuel Macrons ”bleknande glans”. Denna reaktion speglar både en viss grad av rivalitet och en oro över utvecklingen i Europa som helhet. Under den gångna veckan har fackföreningar och vänsterpartier organiserat massdemonstrationer mot regeringens planer, vilket ytterligare ökar trycket på presidenten och hans regering. Den politiska kommentatorn Nicolas Baverez beskriver situationen som kritisk: ”I detta kritiska ögonblick, när Frankrikes och Europas suveränitet och frihet står på spel, befinner sig Frankrike paralyserat av kaos, maktlöshet och skulder.” Denna analys understryker den allvarliga situation som Frankrike befinner sig i och de potentiella konsekvenserna för hela Europa. President Macron, som har 18 månader kvar av sin andra mandatperiod, insisterar på att han kan få landet ur krisen och återställa ordningen. Men det finns också ett annat scenario, enligt BBC, där Frankrike kommer ut ur krisen permanent försvagat, ”ett byte för extremister på både vänster- och högerkanten, Europas nya sjuke man”. Uttrycket ”Europas sjuke man” syftade ursprungligen på det Osmanska riket under 1800-talet, när det upplevde politisk, ekonomisk och militär nedgång och betraktades som svagt i jämförelse med andra europeiska stormakter. Senare har uttrycket använts om andra europeiska länder som befunnit sig i ekonomisk eller politisk kris, vilket ger en indikation på den allvarliga utvecklingen.\Förra veckan utsågs Sébastien Lecornu till ny premiärminister. Efter utnämningen uttryckte Macron sin övertygelse om att ”en överenskommelse mellan de politiska krafterna är möjlig”, men Lecornu anses ha en ”herkulisk” uppgift framför sig att uppnå detta. Utnämningen av en ny premiärminister är ett försök att stabilisera situationen och hitta en väg framåt. Alternativet är ännu en premiärministers avgång, vilket skulle kunna resultera i ”Macrons domedagsscenario” med fler val, enligt BBC. Detta scenario skulle ytterligare förvärra den politiska instabiliteten och försvåra återhämtningen. Nicolas Baverez menar att: ”Emmanuel Macron är det verkliga målet för folkets misstro, och han bär hela ansvaret för detta skeppsbrott. Som alla demagoger har han förvandlat vårt land till ett fält av ruiner.” Denna kritik speglar en djupgående missnöje med Macrons ledarskap och de politiska beslut som har fattats. Det är uppenbart att Frankrike står inför en period av stor osäkerhet och att framtiden för landet är föremål för både nationell och internationell oro





