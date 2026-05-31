Frankrike kallar till krismöte i FN:s säkerhetsråd efter israelisk ockupation i Libanon

Frankrike kallar till krismöte i FN:s säkerhetsråd efter att den israeliska armén ockuperat den viktiga Beaufort-borgen i södra Libanon . Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot har kallat den israeliska militära verksamheten i Libanon för oacceptabel och har krävt att Israel drar tillbaka sina styrkor.

Samtidigt har flera israeliska ministrar tryckt på att armén borde gå ännu hårdare fram och utföra en massiv attack mot förortsområdet al-Dahiya utanför Beirut. Den israeliska armén har under helgen ockuperat Beaufort-borgen, som är den djupaste landvinningen som Israel har gjort i Libanon på 26 år. Beaufort-borgen är en strategiskt viktig plats och har varit en av de viktigaste målen för den israeliska armén under kriget i Libanon.

Den israeliska armén har också uppmanat libaneser att evakuera sina hem i området och har trappat upp attackerna mot libanesiska styrkor. Libanons utrikesminister Jean-Noël Barrot har sagt att ingenting kan rättfärdiga den fortsatta israeliska militära verksamheten i Libanon och dess allt djupare ockupation av libanesiskt territorium. Han har också sagt att Frankrike kommer att fortsätta att stödja Libanons rätt till självförsvar och territoriell integritet. I det senaste krigsutbrottet har 3 350 personer dödats i Libanon, enligt siffror från Reuters.

Enligt israeliska myndigheter har minst 25 israeliska soldater dödats. Den formella vapenvilan mellan Israel och Libanon har brutits och båda sidor anklagar varandra för att ha brutit den. Den israeliska armén har också attackerat ett sjukhus i staden Tyr och skadat 15 anställda. Detta har lett till att Frankrike kallat till krismöte i FN:s säkerhetsråd för att diskutera situationen i Libanon





