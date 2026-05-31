Frankrike kräver kris möte i FN:s säkerhetsråd om Libanon

Frankrike har ombetts om ett möte i FN:s säkerhetsråd efter Israels framryckning i Libanon, inklusive intagandet av den kulturhistoriska borgen Beaufort. Samtidigt fortsätter IDF sin kamp mot Hizbollah med attacker mot Beirut, medan andra aktörer som Iran och USA är starkt involverade via sjöblockader och drönarattacker.

Frankrike har officiellt ombetts om ett extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd i New York för att diskutera den eskalerande situationen i Libanon . Frankrike , som är en av de fem permanenta medlemmarna med vetorätt i rådet, har framfört detta krav efter att Israel flyttat fram sina frontlinjer i Libanon .

Utrikesminister Jean-Noël Barrot förklarade i ett TV-interview med BFMTV att inget kan rättfärdiga Israels fortsatta militära insatser och den allt omfattande ockupationen av libanesiskt territorium, även om Israel har rätt till självförsvar. En viktig orsak till Frankrikes krav är den israeliska militärens intagande av den medeltidaborgen Beaufort, ett kulturhistoriskt monument av stort värde. Samtidigt fortsätter de israeliska styrkorna sin framryckning i södra Libanon med det uttalade målet att ta kontroll över området som domineras av shiamilisen Hizbollah.

Efter att IDF gick över floden Litani, den informella gränsen för israelisk närvaro, har militarin prioriterat att avveckla Hizbollahs infrastruktur, eliminera terrorister och avlägsna hot mot israeliska civila. I samband med intensiva strider har IDF tagit kontroll över slottet Beaufort, uppfört under korsriddarnas tid. Libanons premiärminister Nawaf Salam har anklagat Israel för att använda den så kallade brända jordens taktik genom att förstöra infrastruktur i landet. I stadsområdena har flera israeliska flygattackers riktats mot Beirut.

En attack under lördagen jämnade ett flerfamiljshus med marken efter att invånarna varnats om evakuering. Samma byggnad har redan utsatts för attack fyra gånger tidigare. IDF har anklagat Iranstödda Hizbollah för att lagra stora summor pengar i byggnaden för att finansiera sin verksamhet, men utan att leverera konkreta bevis. De senaste dagarna har också andra militära händelser inträffat i regionen.

En amerikansk militärbas i Kuwait attackerades av en iransk drone, vilket orsakade lindriga skador. USA:s militär har dessutom stoppat ytterligare ett fartyg som försökte bryta den amerikanska sjöblockaden mot Iran. Fartyget Lian Star, under Gambiaflagg, ignorerade över 20 varningar innan det omdirigerades. I strategiska vatten har ett obehörigt föremodat mina hittats i Hormuzsundet, vilket har fått omaniska myndigheter att varna alla fartyg för största försiktighet.

Det amerikanska militärocentrat Centcom rapporterade att de nyligen attackerade fartyg som placerade ut minor söder om Iran. President Donald Trump har krävt att Iran måste ta bort alla minor från sundet för att nå en avslutning på konflikten. Lokalt har den libanesiska armén rapporterat att två av sina soldater skadades allvarligt i ett israeliskt drönaranfall mot deras fordon. Sammanfattningsvis har den internationella situationen förvärrats med eskalerande militära aktioner.

Frankrihes initiativ i FN:s säkerhetsråd understryker den akuta bristande på diplomatiska lösningar. Krigsföringens humanitära konsekvenser och hoten mot kulturelltarv blir alltmer påtagliga medan regionens stabilitäts hotas av flera aktörers deltagande





