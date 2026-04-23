Frankrike och Storbritannien enas om avtal för att stoppa migrantbåtar

Ett treårigt avtal har slutits mellan Frankrike och Storbritannien för att öka gränskontrollerna och minska antalet irreguljära migranter som försöker korsa Engelska kanalen. Storbritannien bidrar med över 8 miljarder kronor.

Frankrike och Storbritannien har enats om ett omfattande treårigt avtal med syftet att kraftigt minska antalet irreguljära migranter som försöker den farliga överfarten över Engelska kanalen.

Avtalet, som presenterats av Frankrikes inrikesdepartement och rapporterats av AFP, innebär en förstärkt fransk polisnärvaro längs den franska kusten. Storbritannien å sin sida åtar sig att bidra ekonomiskt med upp till 8,2 miljarder kronor för att stödja dessa insatser. Denna överenskommelse kommer som svar på en markant ökning av antalet personer som försöker ta sig till Storbritannien via sjövägen under de senaste åren.

Förra året ensamt anlände över 41 000 migranter med små båtar, vilket understryker behovet av en samordnad strategi. Storbritanniens inrikesminister Shabana Mahmood betonade vikten av detta samarbete och uttryckte tillfredsställelse över de framsteg som redan gjorts. Enligt BBC har det gemensamma arbetet med Frankrike redan lyckats förhindra att tiotusentals migranter påbörjar resan över kanalen. Hon tillade dock att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att effektivt bekämpa människosmugglarna och säkerställa en tryggare situation för alla inblandade.

Målet är att inte bara minska antalet försök till överfart utan också att ställa de kriminella nätverk som utnyttjar desperata människor inför rätta. Avtalet förväntas innebära en betydande förstärkning av gränskontrollerna och en ökad förmåga att identifiera och gripa smugglare. Utöver avtalet med Storbritannien har andra händelser dominerat nyhetsbilden. I Ukraina har en rysk flygattack mot staden Dnipro skadat sju personer, inklusive två barn, och orsakat bränder i bostadshus och bilar.

I Sverige har riksdagen beslutat att slopa kravet på en introduktionskurs för övningskörning, vilket förväntas underlätta för fler att ta körkort. I Gaza har fem personer, varav tre barn, dödats i en israelisk luftattack, vilket har lett till förnyade anklagelser mellan Israel och Hamas. Dessutom har John Phelan, marinminister i Trumps administration, oväntat avgått, och en libanesisk journalist, Amal Khalil, har dödats i en israelisk attack i Libanon. Slutligen rapporteras om en aggressiv fasan som attackerar invånare i Fjärås, Kungsbacka





