Frankrikes finansminister uppmanar europeiska banker att leda utvecklingen av euro-baserade digitala tillgångar

Frankrikes finansminister Roland Lescure uppmanar europeiska banker att ta täten i utvecklingen av euro-baserade stablecoins och tokeniserade insättningar, då han anser att det finns för få eurodenominerade digitala tillgångar i omlopp. Han välkomnar bankinitiativ som syftar till att lansera en euro-kopplad stablecoin och ser tokeniserade insättningar som en viktig framtida möjlighet.

Frankrikes finansminister, Roland Lescure, har nyligen uttryckt en stark uppmaning till europeiska banker att ta en ledande roll i utvecklingen av euro-baserade stablecoins och tokeniserade insättningar. Enligt Lescure är antalet eurodenominerade digitala tillgångar i omlopp alltför lågt, vilket han beskrev som "inte tillfredsställande" vid en kryptokonferens i Paris.

Han lyfte fram den markanta skillnaden jämfört med dollarbaserade alternativ, där euro-kopplade stablecoins utgör en minimal andel av den snabbväxande globala marknaden. Denna obalans skapar potentiella risker för Europas ekonomiska suveränitet, då kapital riskerar att flöda till USA och gynna amerikanska tillgångar på bekostnad av europeiska. Lescure välkomnade dock initiativet från tio europeiska banker, inklusive framstående institutioner som ING, UniCredit och BNP Paribas, som gemensamt arbetar för att lansera en euro-kopplad stablecoin under andra halvåret 2026. Detta samarbete, under namnet Qivalis, och som inkluderar fler banker som CaixaBank, följer EU:s MiCA-reglering och ses som ett avgörande steg mot att stärka eurons globala ställning. Detta initiativ är i linje med EU-kommissionens pågående arbete för att stärka eurons internationella roll, vilket även innefattar diskussioner om ökad gemensam EU-skuld. Bakgrunden till Lescures uttalande och EU:s ökade fokus på digitala eurotillgångar är den dominerande ställningen som dollarbaserade stablecoins intar på marknaden. Världens största stablecoin, Tether, har en omsättning på över 185 miljarder dollar, medan den euro-kopplade stablecoin som Société Générale lanserade 2023 endast har en omsättning på cirka 107 miljoner euro. Denna marknadsskillnad är oroande för europeiska beslutsfattare, som fruktar att Europa förlorar ekonomiskt inflytande. S&P Global Ratings prognoser pekar visserligen på en potentiell tillväxt för euro-stablecoins, från 650 miljoner euro till 1,1 miljarder euro fram till 2030, där tokenisering av verkliga tillgångar förväntas vara den primära drivkraften snarare än rena betalningslösningar. Detta understryker behovet av att aktivt främja utvecklingen av euro-denominerade digitala finansiella instrument och teknologier. Lescure betonade vikten av att europeiska banker inte bara följer utvecklingen utan aktivt driver den, och utforskar nya möjligheter med tokeniserade insättningar som kan modernisera finansiella tjänster och stärka Europas konkurrenskraft i den digitala ekonomin. Finansministerns budskap är tydligt: Europa måste agera beslutsamt för att säkerställa att euron förblir en relevant och stark valuta i den digitala eran, vilket kräver innovation och samarbete inom banksektorn





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stablecoins Euro Banker Tokenisering Digitala Tillgångar

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »