Franska kärnvapen: En historia av hopp och rädsla

Denna artikel belyser den historiska och aktuella relationen mellan Frankrike och kärnvapen, med en speciell fokus på den svenska regeringens förhoppningar om att franska kärnvapen ska skydda Sverige. Samtidigt belyses också de negativa konsekvenser som kan uppstå för befolkningen i franska kolonier som Frankrike har använt kärnvapen.

Franska kärnvapen ska skydda Sverige. Det hoppas regeringen när den nappar på president Macrons inbjudan till dialog om ‘europeisk avskräckning’. Men kommer Frankrike verkligen ge sig in i kärnvapenkrig för Sveriges skull?

Och vad vill man ha i gengäld? På Tahiti vill Hinamoeura Morgant-Cross berätta för världen om det pris hennes folk betalat för de franska kärnvapnen som nu ska göra Europa tryggt. På de svartvita bilderna ser alla glada ut. Den franska presidenten Charles de Gaulle hälsas som hjälte och får ett blomsterprytt snöre om halsen när han landar på Tahiti i Franska Polynesien 1966.

Samma år hade Frankrike börjat provspränga kärnvapen i sin koloni. När Hinamoeura Morgant-Cross trettio år senare börjar skolan undervisas hon och de andra barnen om allt gott som sprängningarna i atmosfären, i havet och i berggrunden fört med sig.





