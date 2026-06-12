Fred i sikte: USA och Iran överens om fredsavtal

USA och Iran har enats om en slutgiltig text för ett fredsavtal. Pakistan har bekräftat överenskommelsen och Irans statliga nyhetsbyrå publicerat detaljer. Avtalet inkluderar slut på krig, hävning av sjöblockad och frigörande av frysta tillgångar.

USA och Iran har nått en överenskommelse om ett fredsavtal, enligt den franska nyhetsbyrån AFP. Detta uttalande kom efter att båda parternas ledare uttryckte optimism om att en lösning är inom räckhåll.

I ett inlägg på sociala meddelanden förknippat med det amerikanska presidentämbetet betonades att fred aldrig har varit så nära, och för första gången indikerades också att Iran är med på texten. Irans utrikesminister Abbas Araghchi bekräftade senare att ett avtal är nära, och påpekade att alla detaljer kommer att delas med allmänheten i enlighet med en ansvarsfull och透明 strategi. Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif meddelade strax efter klockan 18 att parterna har kommit överens om en slutgiltig version av avtalet.

Trots kampanjer för att sabota förhandlingarna, gick man vidare. Sharif uttryckte att man lägger sorlet åt sidan och kan bekräfta att en slutlig, överenskommen text för fredsavtalet har uppnåtts. Pakistan kommer att arbeta nära båda sidor för att slutföra nästa steg. Irans statliga nyhetsbyrå Mehr har publicerat en lista med 14 punkter baserat på utkastet till avtalet.

Enligt denna ska kriget avslutas på alla fronter, inklusive i Libanon. En sjöblockad mot Iran ska hävas inom 30 dagar och 24 miljarder dollar i frysta tillgångar ska frigöras för landet. I ett intervju med Axiosjournalisten Barak Ravid sade president Donald Trump att ett avtal kan vara klart att underteckna under helgen eller på måndag. Tidigare har olika källor pekat på möjligheten att undertecknandet kan ske i Europa.

Detta fredsinitiativ omfattar framsteg på flera fronter och involverar flera aktörer i regionen





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