Fredsavtal mellan Iran och USA sänker oljepriset och ger svensk ekonomi positivt momentum

En analys av hur fredsavtalet mellan Iran och USA påverkar världsekonomin och särskilt svenska förutsättningar för tillväxt, räntebeslut och konsumentkraft.

Fredsavtalet mellan Iran och USA har lett till ett sjunkande oljepris och en˚tre uppgång på börsen. Riksbanken har inte höjt räntan och med en stor mängd extrapengar från regeringen skulle det vara förvånande om den svenska ekonomin inte skulle påskynda.

Energikrisen som hotade efter konflikten i Iran blev inte lika allvarlig som förutspått. Den största orsaken är Kina som minskade sin oljeimport med en tredjedel, vilket mildrade effekterna tack vare att Kina byggt upp rekordstora oljelager. Utan detta hade priset varit mycket högre och brist hotat. Världsekonomin har också visat sig mindre känslig för oljepriset än väntat.

Fattiga länder i Asien och drabbades hårt och inflationen i västvärlden ökade. Europeiska centralbanken (ECB) höjde räntan för första gången på tre år. Med fredsavtalet minskar risken och konsekvenserna för världspolitiken är betydande. Kinas inflytande över oljemarknaden väcker också tankar om framtiden.

För ekonomin innebär avtalet en lättnad. Oljan kommer att börja transporteras genom Hormuz igen, även det kommer att ta tid innan volymerna återgår till normala nivåer. Golfstaterna kommer att söka andra vägar för export. Den hotade ekonomiska krisen kan nu undvikas.

Riksbanken lämnar räntan oförändrad. Inflationen steg i maj men är fortfarande under målet. Ingen räntehöjning är omedelbart väntad, möjligen till senhösten eller under 2027. Konjunkturen är sömnig och måste få fart.

Lönerna stiger snabbare än inflationen vilket ger mer köpkraft. Skattesänkningar, halverad matmoms och tillfälliga extrastöd har gett en stimulans. Börserna är på rekordnivåer, det pågår en AI-boom och en VM-sommar kan bidra till uppgång. Prognoser visar BNP-tillväxt med 2,2 procent i år och 2,8 procent nästa år.

Men arbetslösheten är fortfarande hög och under 2027 förväntas den förhöjd. Tillväxten kommer att falla till 1,6 procent 2028 och staten förväntas visa underskott. Fredsavtalet har alltså positiva effekter men vissa utmaningar kvarstår





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