Fredsavtal mellan USA och Iran öppnar för Hormuzsundet - konsekvenser för oljehandel och Israel

Ett nytt avtal mellan USA och Iran planerar att öppna Hormuzsundet inom en månad. Läs om vilka förhandlingar som pågår, krav på säkerhet och hur det kan påverka oljepriser, flygpriser och den israeliska närvaron i Libanon.

Den 28 februari 2026 genomfördes en attack av USA och Israel mot Iran vilket resulterade i döden av landets högste ledare, ayatollah Khamenei. Iran svarade med motattacker riktade mot bland annat Israel .

Nu har ett avtal slutförts mellan USA och Iran som förväntas leda till att Hormuzsundet öppnas. Detta kan ha betydande konsekvenser för den globala oljehandeln och internationellt samarbete. Följande redogör för de huvudsakliga aspekterna av avtalet och dess potentiella effekter. Avtalet mellan USA och Iran omfattar flera centrala bestämmelser.

Enligt överenskommelsen ska Israel omedelbart upphöra med krigsföring i Libanon, vilket har lett till intensiva förhandlingar mellan USA och Israel om Israels fortsatta militära närvaro i landet. USA:s vicepresident JD Vance har varnat Israel för att kritisera avtalet med Iran, vilket understryker den amerikanska regeringens engagemang för att säkerställa efterlevnad.

Samtidigt har Irans utrikesdepartement betonat att fortsatta israeliska attacker mot Libanon skulle utgöra ett brott mot avtalet och att USA har ett ansvar att tvinga den israeliska regeringen att följa villkoren. Förhandlingarna svårnavigerar också avancerade frågor kring säkerhetszoner, ruttsystem för sjöfarten och avveckling av minor i området kring Hormuzsundet. Schweiz agerar som medlare och har planerat ett möte på Bürgenstock med deltagare från USA, Iran, Pakistan, Qatar och andra berörda parter för att diskutera implementeringen.

Öppnandet av Hormuzsundet förväntas ske inom en månad, vilket skulle kunna minska oljepriserna globalt. Enligt Anders Hermansson, vd för Svensk sjöfart, är detta i grunden ett positivt tecken men många osäkerheter kvarstår. Det krävs att området är säkert från beskjutningar och att ruttsystemen för säker sjöfart är klargjorda. Sjukvårdspersonal och andra experter påpekar att en minskning av oljeprisen sannolikt kommer att leda till lägre flygbiljettpriser under sommaren, vilket skulle kunna påverka svenskars resvanor och plånböcker.

Dessutom analyseras den ekonomiska vinster för Iran; enligt Mellanösternkorrespondent Gilda Hamidi-Nia ser det ut att vara den iranska regimen som vinner mest ekonomiskt på avtalet. Reaktionerna i Israel har varit starka, med kritiska röster från olika politiska ledare, medan premiärminister Netanyahu själv hittills avhållit sig från offentliga uttalanden om samförståndsavtalet. Situationen förblir dynamisk och efterföljande utvecklingar kommer att påverka regionens stabilitet och världsekonomin





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