Fredsavtal mellan USA och Iran - Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sade att fredsavtalet skulle kunna stabilisera den globala ekonomin

Fredsavtalet mellan USA och Iran har lett till att Hormuzsundet är öppnat och fartyg kan passera utan att betala några avgifter. USA:s president Donald Trump har sagt att avtalet innebär att Iran avstår från att utveckla kärnvapen och att Hormuzsundet öppnas omedelbart. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har sagt att fredsavtalet skulle kunna stabilisera den globala ekonomin och att det även måste omfatta Libanon.

Tyskland s förbundskansler Friedrich Merz sade på måndagen att fredsavtalet mellan USA och Iran skulle kunna stabilisera den globala ekonomin. Samtidigt tillade han att avtalet även måste omfatta Libanon.

En talesperson för Irans utrikesministerium sade tidigare på dagen till Reuters att avtalet innehöll bestämmelser om att Libanons gränser och självständighet ska respekteras. Merz sade också inför mötet med G7-länderna som hålls i Frankrike denna vecka, att ett diplomatiskt fönster hade öppnats för kriget i Ukraina och att han ville diskutera detta med USA:s president Donald Trump. En talesperson för Irans utrikesministerium sade till Reuters att avtalet innehöll bestämmelser om att Libanons gränser och självständighet ska respekteras.

Israels försvarsminister Israel Katz har samtidigt sagt att landet inte har några planer på att dra sig tillbaka från södra Libanon. Det innebär däremot inte att Israel kommer att dra sig tillbaka från södra Libanon, uppger den israeliske försvarsministern Israel Katz. Han säger också att Israel kommer att svara om Iran skulle attackera Israel till följd av händelser i Libanon.

Irans utrikesminister Abbas Araqchi har samtidigt sagt i telefonsamtal med utrikesministrarna i Turkiet, Irak och Egypten att Israel måste sluta attackera Libanon och att USA bär ansvaret för att avtalet följs. USA:s president Donald Trump skriver på sin sociala medieplattform Truth Social att fartyg nu rör på sig i sundet. Fartyg börjar röra på sig, flera lastade med olja, för att åka ut ur Hormuzsundet. De åker via den södra motorvägen som är helt säker, trygg och perfekt bevarad.

De finns andra resvägar också! skriver Trump. En talesperson för Irans utrikesministerium säger till Reuters att avtalet mellan Iran och USA innehåller bestämmelser om att Libanons gränser och självständighet ska respekteras. Irans vice utrikesminister Kazem Gharibabadi säger till iranska statsmedier att det finns en överenskommelse med USA om ett permanent och omedelbart slut på kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Från och med i kväll kommer även den amerikanska sjöblockaden mot Iran att upphöra.

Förhandlingar för att nå ett slutgiltigt avtal kommer att pågå under de närmaste 60 dagarna, enligt Gharibabadi. Irans åtaganden kommer att träda i kraft från och med fredag, säger Gharibabadi vidare enligt Reuters. Hormuzsundet är öppnat och fartyg kan passera utan att betala några avgifter, uppger presidenten. Trump skriver även att den amerikanska sjöblockaden mot Iran är hävd.

Medlarlandet Pakistan meddelar att ett avtal mellan Iran och USA är klart. Premiärminister Shehbaz Sharif skriver att ett avtal officiellt kommer att skrivas under fredagen den 19 juni i Schweiz. Den amerikanske presidenten säger vidare att avtalet innebär att Iran avstår från att utveckla kärnvapen och att Hormuzsundet öppnas omedelbart. Det händer under närmaste en till två månaderna, det är ingen brådska.

Enligt Wall Street Journal uttryckte Trump även att han inte bekymrar sig över frågan kring om regimen i Iran ska störtas. Israel slog till med flyganfall mot Libanon i dag, samma dag som Trump utlovat att ett fredsavtal med Iran ska skrivas på. Det skakade om allting. Det har fördröjt signeringen med ett par timmar.

Det skulle ha skett nu men kommer att ske om ett par timmar, säger Trump till Axios. Det är så dåligt, jag kunde inte tro det. En timme innan vi skulle skriva på avtale





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