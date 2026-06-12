Fredsavtalet med Iran är inte undertecknat

Trump hävdar att kriget är över, men detaljerna är fortfarande oklara. En muntlig överenskommelse tycks ha nåtts, men vad som sedan kommer att ske är ännu inte bestämt.

Fredsavtal et med Iran är inte undertecknat, men Trump hävdar att kriget är över. En muntlig överenskommelse tycks ha nåtts, men detaljerna är fortfarande oklara. USA och Iran har förbundit sig till vissa åtaganden under en 60 dagars vapenvila, men vad som sedan kommer att ske är ännu inte bestämt.

Trumps huvudsakliga mål är att han slipper handskas med det irriterade kriget under fotbolls-VM, och han hävdar att det viktigaste frågan är löst, att Iran inte kommer att utveckla eller införskaffa kärnvapen. Men det är ännu inte klart vilka garantier han har fått





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Fredsavtal Iran USA Krig Fotbolls-VM

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