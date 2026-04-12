Fredsförhandlingarna mellan USA och Iran avslutas utan överenskommelse

Efter 21 timmars förhandlingar i Islamabad avslutas samtalen mellan USA och Iran utan resultat. Vicepresident Vance uttrycker besvikelse över Irans bristande vilja att åta sig att inte utveckla kärnvapen. Iranska medier rapporterar om USA:s orimliga krav som orsak till misslyckandet.

Under en presskonferens meddelar Vance att förhandlingarna har pågått i 21 timmar och att han anser att USA har visat ”ganska stor flexibilitet”. Vicepresidenten framhåller att det är sämre nyheter för Iran än för USA att man inte har kunnat enas.

Han betonar vikten av en bekräftelse från Iran om att de åtar sig att inte sträva efter att skaffa kärnvapen, och att de inte försöker erhålla de verktyg som skulle kunna underlätta en snabb utveckling av kärnvapen. – Den enkla frågan är om vi ser att iranierna är villiga att åta sig att inte utveckla kärnvapen, inte bara nu eller de kommande två åren, utan på lång sikt. Vi har ännu inte sett det, men vi hoppas att det kommer att ske. – Vi får se om iranierna accepterar detta, tillägger Vance.<\/p>

Enligt rapporter från iranska medier förhandlade den iranska delegationen för att skydda det iranska folkets nationella intressen. ”Trots flera initiativ från den iranska delegationen hindrade den amerikanska sidans orimliga krav utvecklingen av förhandlingarna. Därför har förhandlingarna avslutats”, rapporterar Irib enligt AFP. Iranska medier rapporterade tidigare att planen var att förhandlingarna skulle fortsätta senare under söndagen, men Vance verkar motsäga dessa uppgifter. Vance betonar att förhandlingarna avslutats utan att en överenskommelse nåtts. Han understryker att USA har varit mycket tydliga med sina ”röda linjer”.<\/p>

De direkta fredsförhandlingarna mellan Iran och USA inleddes på lördagen i Pakistans huvudstad Islamabad. Samtalen sågs redan innan som en viss framgång, då mötet mellan Washington och Teheran är på den högsta nivån sedan den islamiska revolutionen 1979.<\/p>

Situationen kännetecknas av en komplexitet som gör att resultatet av förhandlingarna är osäkert. Frågan om Irans kärnvapenprogram är en central punkt. USA vill ha garantier om att Iran inte ska utveckla kärnvapen och inte heller skaffa de teknologiska resurser som skulle möjliggöra detta. Iran å sin sida verkar vara angeläget om att skydda sina nationella intressen. Det är oklart vilka specifika punkter som har blockerat en överenskommelse. De ”röda linjerna” som Vance nämner pekar på att det finns vissa krav som USA inte är berett att kompromissa om. Att förhandlingarna inleddes på högsta nivå är i sig en indikation på den stora betydelsen av dessa samtal. Den islamiska revolutionen 1979 ledde till en brytning i relationerna mellan länderna, och det faktum att man nu möts på denna nivå signalerar en möjlig förändring. Det återstår att se om de oenigheter som kvarstår kan övervinnas i framtiden, eller om konflikten kommer att fördjupas.<\/p>





