Flera månader efter vapenvilan mellan Israel och Hamas visar rapporter att de avtalade miljarderförmågorna för Gaza‑återuppbyggnad fortfarande är obefintliga. En tom World‑Bank‑fond och privata insamlingskonton utan insyn har lett till kritik mot fredsrådet och USA:s utrikesdepartement.

När det så kallade fredsrådet aviserades i kölvattnet av vapenvilan mellan Israel och Hamas, presenterades storslagna visioner om en fullständig återuppbyggnad av Gaza. Mycket uppstod av förväntningarna: ett permanent medlemskap för länder som betalade en miljard dollar, och en gåva på tio miljarder dollar från USA:s statskassa, ett löfte som av dåvarande president Donald Trump personligen bekräftade.

Totalt skulle mer än 150 miljarder kronor ha stått på spel för att återuppbygga infrastruktur, bostäder och samhällstjänster i den krigshärjade regionen. Fem månader senare visar rapporter från Financial Times att de planerade resurserna fortfarande är obefintliga. En fond som World Bank inrättade för att kanalisera de internationella donationerna är fortfarande tom, och enligt flera källor har fredsrådet i stället börjat samla in mindre medel via ett privat bankkonto utan någon offentlig insyn eller rapportering.

Detta har lett till stark kritik, både från före detta amerikanska tjänstemän och från medlemmar av den amerikanska kongressen, som menar att inga av de utlovade medlen har fördelats till återuppbyggnadsprojekten. En talesperson inom fredsrådet uppger att planeringen för återuppbyggnaden pågår, men att den hindras av den pågående osäkerheten i Gaza, där det fortfarande är farligt att arbeta på marken.

Den amerikanska utrikesdepartementet har också uttryckt att det finns både direkta och indirekta finansiella åtaganden som skulle ha kunnat gå via fredsrådet, men att dessa ännu inte har betalats ut. En källa i kongressen har tydligt klargjort att inget av de lovade pengarna hanteras av fredsrådet och att utrikesdepartementet inte har för avsikt att låta rådet sköta några finansiella transaktioner.

Kritiker menar att detta exempel på bristande transparens och ansvarstagande underminerar förtroendet för både fredsrådet och de internationella institutionerna som försöker stödja Gaza. Så länge Gaza förblir ett område där arbete är omöjligt på grund av säkerhetsläget, riskerar de ursprungliga återuppbyggnadsplanerna att förbli bara löften utan konkret handling





