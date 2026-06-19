Fredssamtalen mellan USA och Iran inställda

Fredssamtalen mellan USA och Iran har inställts efter att USA:s vicepresident JD Vance meddelat att han inte reser till Bürgenstock. I Sverige har en man och en kvinna i en mindre båt kontrollerats och mannen har blåst positivt för narkotika. Tre personer har gripits misstänkta för vållande till annans död efter att en man hittats död i centrala Strängnäs.

En man och en kvinna i en mindre båt kontrollerades i Sverige och mannen, som är i 25-årsåldern, blåste positivt för narkotika. I samma tid hittades en man död i centrala Strängnäs och tre personer har gripits misstänkta för vållande till annans död .

De tre gripna är mellan 30 och 50 år och har en tidigare relation till den döde mannen. Dessutom har stora störningar uppstått på tunnelbanans gröna linje i Stockholm. I Schweiz har fredssamtalen mellan USA och Iran inställts efter att USA:s vicepresident JD Vance meddelat att han inte reser till Bürgenstock där samtalen var tänkta att äga rum. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar och läsare kan enkelt skicka in tips, bilder och video via tjänsten Tipsa!

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USA Iran Fredssamtal Narkotika Vållande Till Annans Död

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