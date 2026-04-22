Fregattstriden: Miljardaffären som fastnat i byråkratins nät

Sveriges köp av fyra nya fregatter för 50 miljarder kronor dröjer trots ett försämrat säkerhetsläge. Artikeln granskar de politiska turerna, leveransproblemen och spelet bakom kulisserna mellan Saab och regeringen.

Upphandlingen av fyra nya fregatter till den svenska marinen befinner sig i ett kritiskt skede som präglas av både geopolitisk oro och interna politiska fördröjningar. Med en prislapp som landar på omkring 50 miljarder kronor är detta den enskilt största fartygsinvesteringen i modern svensk historia. Syftet med anskaffningen är tydligt: Sverige behöver modernisera sin flotta för att möta det försämrade säkerhetsläget i Östersjön, där Ryssland alltjämt utgör ett reellt hot.

Överbefälhavare Michael Claesson har vid upprepade tillfällen betonat risken för att Ryssland kan utmana Natos sammanhållning genom provokationer mot de otaliga öarna i Östersjöregionen, vilket ställer krav på en hög närvaroförmåga till sjöss. Trots den breda politiska enigheten om behovet av fler fartyg går processen betydligt långsammare än vad situationen kräver. Sedan april 2024 har diskussionerna kretsat kring att köpa färdiga koncept från hyllan för att korta leveranstiderna, men ännu har inga skarpa kontrakt undertecknats. Denna tvekan står i bjärt kontrast till regeringens aggressiva retorik kring försvarsindustriella satsningar. Medan orderböckerna hos försvarsföretagen sväller – med en nära fördubbling av statliga inköp från 2023 till 2025 – sjunker leveransindexet oroväckande. Den byråkratiska trögheten i upphandlingsprocesserna riskerar att neutralisera de militära vinsterna av att öka anslagen till försvaret. I centrum för denna komplicerade affär står en dragkamp om teknisk expertis och nationella intressen. Regeringens ursprungliga ambition var att vända sig till internationella aktörer för att garantera att de första två fregatterna kunde levereras redan 2030. Saabs egna ritningar ansågs inledningsvis inte vara mogna nog för att möta dessa tidskrav, vilket öppnade dörren för utländsk konkurrens. Genom ett strategiskt samarbete med brittiska Babcock har dock Saab lyckats positionera sig på nytt, där man kombinerar brittisk skrovkonstruktion med svensk systemintegration. Detta upplägg, som av vissa kritiker beskrivs som ett sätt för Wallenbergsfären att säkra ett kontrakt som annars sett förlorat ut, väcker frågor om huruvida de politiska målen om snabbhet prioriteras lägre än att gynna den inhemska försvarsindustrin. Oavsett utgången i denna prestigefyllda affär är behovet av en snabb lösning akut för att stärka Sveriges maritima försvar mot en alltmer oförutsägbar omvärld





