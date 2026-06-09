Fridolina Rolfö bröt igenom och gav Sverige oväntad poäng i VM-kvalet mot Italien

Fridolina Rolfö kom in som ersättare och räddade poängen för Sverige i VM-kvalmatchen mot Italien. efter att ha varit inaktiv under en period under tränaren Tony Gustavsson, visade hon här att hon fortfarande kan besluta matcher.

Mot Italien visade hon att hon kanske borde vara det. I den 73:e minuten landade en målvaktsretur framför Manchester United-stjärnans vänsterfot. Den som kan sin Fridolina Rolfö vet hur det brukar sluta då.

Bollen for stenhårt upp i nättaket, betydde 2-2 och innebar att de svenska fotbollsdamerna kom undan med hedern i behåll från VM-kvalavslutningen mot Italien på Gamla Ullevi. För Rolfö var det också ett meddelande till förbundskaptenen Tony Gustavsson, som sedan han tog över i höstas bara startat anfallsstjärnan i två av tio landskamper. - Man vill alltid spela så mycket som möjligt såklart. Det är inte den roligaste situationen.

Men för mig handlar det om att fokusera på det jag kan påverka och göra det bästa av de minuterna jag har fått, säger Fridolina Rolfö. Mot Italien byttes hon in med drygt en halvtimme kvar att spela, vid ställningen 0-2. I sin position som central offensiv mittfältare ledde hon vägen i den svenska upphämtningen. - Jag var supertaggad på att spela och fick lite fler minuter den här gången.

Jag gillar positionen som jag kom in i och blir mycket delaktig i spelet. Jag kände att jag kunde bidra i dag och det var jättekul. Tony Gustavsson säger att han "skräddarsytt" en roll för Rolfö till den här samlingen, som en spelare som ska kunna komma in från bänken och förändra matchbilden. - Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt.

Det är vad han känner. Jag vill gärna spela mer. Man vill alltid spela så mycket som möjligt och starta matcher. Så ja ... jag vet inte vad jag ska säga.

Sverige slutade trea i gruppen, bakom Danmark och Italien, och får spela playoff i höst om en plats i VM 2027





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