Friedmans skada oroar: Rögles backstjärna tvingades kliva av – läget inför kommande matcher

Rögles backstjärna Mark Friedman tvingades kliva av i semifinalen mot Växjö. Tränaren Dan Tangnes ger en uppdatering om hans och Lucas Ekeståhl Jonssons skadeläge, och hur det påverkar lagets chanser i slutspelet.

Inför den sjätte kvartsfinalmatchen mot Färjestad tvingades Rögle s stjärnback Mark Friedman att kasta in handduken kort inpå nedsläpp. Trots detta mirakulösa hinder lyckades han komma till spel i match sju – där Rögle säkrade en efterlängtad semifinalplats. Efter den dramatiska segern avslöjade Friedman att han personligen hade pressat fram ett godkännande från läkarna. “Tja... de hade helt enkelt inget annat val än att säga ja. Jag var inte beredd att acceptera ett nej.

Jag skulle spela, helt enkelt. Så är det. Vid den här tidpunkten på säsongen missar man inte en match, och absolut inte en match sju”, berättade han för Expressen. När semifinalserien mot Växjö sedan drog igång under onsdagskvällen tog äventyret dessvärre slut. Redan en bit in i den första perioden tvingades Friedman återigen kliva av isen, denna gång med smärtor som syntes tydligt. “Han ser ut att ha riktigt ont. Det där ser oroväckande ut”, kommenterade Sanny Lindström i TV4, med en ton av oro i rösten.\Efter Rögles spektakulära vändning, från ett underläge på 0–3 till en imponerande slutresultat på 5–3 i den första semifinalmatchen, delade tränaren Dan Tangnes med sig av en uppdatering om den skadade backens aktuella status. “Det är dag för dag som gäller. Jag har inte hunnit prata med honom efter att han klev av, så det är upp till det medicinska teamet att göra en ordentlig bedömning. Han vill spela, det vet jag utan tvekan. Men det måste vara medicinskt försvarbart – och han måste kunna göra sig själv rättvisa på isen”, förklarade Tangnes. Den ständiga påminnelsen om att Friedman ville delta i spelet understryker hans obetvingliga vilja och engagemang för laget, men Tangnes betonade vikten av att följa de medicinska riktlinjerna för att säkerställa spelarens välmående och prestation.\På den skadelista som redan tyngde laget fanns också backen Lucas Ekeståhl Jonsson, som samtidigt närmar sig en efterlängtad comeback. “Det är samma läge här, dag för dag. Han är tillbaka på isen och på väg tillbaka. När han och teamet känner sig redo och att det är läge, då kommer han att köra. Men exakt när det blir kan jag inte uttala mig om just nu”, förtydligade Tangnes. Den parallella situationen med Ekeståhl Jonsson illustrerar de utmaningar och den komplexitet som tränarstaben står inför, där beslut om spelarnas hälsotillstånd och matchberedskap måste vägas noggrant. Bilden av Friedman som lämnade isen i den första perioden förstärkte de osäkerheter som nu omgärdar Rögles möjligheter i slutspelet, och framtiden för båda backarna är fortfarande oviss. Det återstår att se hur Rögles lag kommer att anpassa sig och prestera i de kommande matcherna när de tvingas hantera dessa utmaningar, där både Friedman och Ekeståhl Jonssons potentiella deltagande är avgörande för lagets framgångar





SportExpressen / 🏆 30. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

