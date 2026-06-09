Friends Selling In Their Single Friends: A New Event Arrives in Sweden

A new event, 'Pitch-A-Friend', has arrived in Sweden, where friends sell in their single friends to find love. The event aims to provide an alternative to the traditional dating apps and their marketing tactics. The event will take place in Gothenburg on June 12th and June 16th, offering a unique opportunity for friends to promote their single friends to others.

Det finns många som känner en bäst, men inte ens vänner. Ett nytt event har kommit till Sverige där vännerna 'försäljer in' sina singelkompisar i hopp om att finna en kärlek till dem.

Många har tröttnat på dejtingapparnas marknadsplatskänsla, och som ett svar på det växande missnöjet arrangeras nu 'Pitch-A-Friend' i Göteborg - ett event där vänner får sälja in sina singelkompisar med hjälp av en PowerPoint och humor. Det visar att många hellre träffar kärleken i verkligheten som på fest, krogen eller varför inte i mataffären. Nu har det kommit ett nytt koncept som gör att singlar inte behöver 'försälja in sig' själva. Det får någon annan göra.

'Pitch-A-Friend' startade i Philadelphia 2022 och har sedan dess spridit sig. Nu kommer den till Göteborg, dels till 2Lång den 12 juni och dels till Pustervik den 16 juni. På evenemanget kommer mellan fem till åtta personer få 'pitcha' in en singelvän, som också kommer att vara på plats. Detta genom en tre till fem minuter lång PowerPoint-presentation inför publik.

Man berättar på ett roligt sätt om en vän som man vill sälja in till någon annan helt enkelt. Victor Fridh och hans kollegor har tagit det nya konceptet, 'Pitch-A-Friend', till Sverige. Där kompisar får göra 'reklam' för sina singelvänner. Bakom Göteborgseventet på Pustervik ligger Victor Fridh, copywriter på kommunikationsbyrån Brightnest och hans kollegor.

De hade sett konceptet i sina sociala medier-flöden och tog kontakt med huvudkontoret och fick rättigheterna för det i Göteborg. Medelåldern brukar ligga på runt 30 år, men i Göteborg ser åldern mer ut att hamna på mellan 25 till 45 år. Hittills är det mest tjejer som anmält sig till göra reklam för en tjejkompis, så Victor Fridh hoppas på lite fler singelkillar. Jag tänker att det blir en rolig kväll även om man inte är singel.

Bara gå dit och stötta sina vänner, eller bara för underhållning. Om man nu blir intresserad av någon som en kompis gör 'reklam för', så kommer det finnas möjlighet att ta kontakt med singeln. Efter pitchen så kommer en slide att ligga kvar på skärmen med kompisens kontaktuppgifter. Sen så är det ju en bra icebreaker att gå fram till den här personen och prata med den.

För det kommer vara lite mingel efteråt med lite aktiviteter. Definitivt, det tror jag verkligen. Folk är så otroligt trötta på appar, mig inklusive, och har letat efter sådana här sätt att träffa människor. Jag tycker det känns jättemycket i tiden.

Man märker att det ploppar upp en del sådana här grejer nu till höger och vänster, och jag tror att det är ju ett svar på det. Ja, det är tanken, absolut. Vi tänker att vi ska köra vidare. Vi har en testperiod nu och ser hur det verkar.

Men eftersom intresset är så här stort så tänker jag att vi måste fortsätta





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