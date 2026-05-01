Fritzon lovar vårdåteröppningar i Skåne – S satsar stort inför regionvalet

Socialdemokraternas regionordförande Henrik Fritzon lovade att återöppna nedlagda vårdinrättningar i Skåne under sitt första maj-tal i Lund. Partiet satsar hårt på att vinna regionvalet och bryta det nuvarande högerstyret.

Socialdemokraterna s regionordförande Henrik Fritzon framförde ett kraftfullt tal på första maj i Lund, där han utlovade en rad åtgärder för att återställa och stärka vård en i Skåne .

Centralt i hans budskap stod löftet om att återöppna flera nedlagda eller omflyttade vårdinrättningar, inklusive BB-familjemottagningen, Unga vuxnamottagningen och Dumlemottagningen. Detta är en tydlig markering inför det kommande regionvalet, där Socialdemokraterna siktar på att bryta det nuvarande högerstyret och återta makten i Skåne. Fritzon betonade att vårdfrågor är avgörande för väljarna och att Socialdemokraterna tar dessa bekymmer på största allvar.

Fritzon riktade skarp kritik mot den sittande regeringen bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, och anklagade dem för att ha försämrat vården för barn och ungdomar genom nedläggningar och omflyttningar av viktiga vårdinrättningar över hela Skåne. Han hävdade att dessa nedskärningar har drabbat en redan sårbar grupp särskilt hårt och att det är oacceptabelt att spara på vården när det gäller barn och ungdomars hälsa.

Socialdemokraternas löfte om att återöppna dessa verksamheter är ett direkt svar på den kritik som riktats mot det nuvarande styret och ett försök att vinna väljarnas förtroende genom att visa att de prioriterar vården. Konkret lovade Fritzon att rädda barn- och ungdomsmottagningarna i Trelleborg, Landskrona, Vellinge och Eslöv, barnavårdscentralerna i Åkarp, Hästveda, Kvidinge och Köpingebro samt barnmorskemottagningarna i Knislinge, Åhus och på Planteringen i Helsingborg.

Detta omfattande program av återöppningar signalerar en betydande satsning på vården och en vilja att investera i framtiden. Utöver löftena om att återöppna vårdinrättningar, lyfte Fritzon även fram vikten av klimatarbetet. Oskar Wilkens, 17 år och aktiv i SSU, betonade behovet av en omställning mot en mer hållbar framtid och menade att Sverige har potentialen att vara ledande inom detta område. Detta visar att Socialdemokraterna inte bara fokuserar på vården utan också på andra viktiga samhällsfrågor som engagerar unga väljare.

Talet på Stortorget i Lund var således en bred presentation av Socialdemokraternas politik inför regionvalet, med fokus på vård, klimat och en tydlig kritik mot det nuvarande styret. Fritzon avslutade sitt tal med en uppmaning till väljarna att stödja Socialdemokraterna för att skapa en bättre framtid för Skåne, där vården prioriteras och klimatarbetet tas på allvar. Han underströk att en röst på Socialdemokraterna är en röst för en mer rättvis och hållbar region.

Det är tydligt att Socialdemokraterna ser regionvalet som en möjlighet att genomföra en omfattande förändring av vården och att återställa förtroendet för regionens styre. Genom att fokusera på konkreta löften och en tydlig kritik av motståndarna hoppas de kunna mobilisera väljarna och vinna valet





