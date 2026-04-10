Frölunda HC säger farväl till sex spelare, inklusive stjärnan Ivar Stenberg

Frölunda HC förbereder sig för en ny säsong med förändringar i laguppställningen. Sex spelare, inklusive den lovande Ivar Stenberg, lämnar klubben. Stenberg förväntas gå högt i NHL-draften, medan andra spelare söker sig till nya utmaningar i Schweiz, Detroit och en okänd klubb. Sportchefen tackar spelarna för deras insatser.

Sex spelare, inklusive den lovande Ivar Stenberg , lämnar nu Frölunda HC. Den 18-årige forwarden förväntas bli högt rankad i årets NHL-draft, vilket innebär att han inte kommer att förlänga sitt kontrakt med klubben. Stenberg, som visade imponerande prestationer under säsongen med 11 mål och 22 assist i grundserien, spelade också en avgörande roll när Sverige bärgade sitt första JVM-guld sedan 2012 i vintras.

Frölunda tackar av spelarna under fredagen och uttrycker tacksamhet för deras insatser och önskar dem lycka till i framtiden.\Utöver Stenberg lämnar även Dominik Egli, Jere Innala, Arttu Ruotsalainen, Noah Dower Nilsson och Isac Born. Dessa spelare har alla bidragit till klubben på olika sätt, och deras avsked markerar en betydande förändring i laguppställningen. Sportchef Fredrik Sjöström betonar att det är fina människor som nu lämnar och att klubben är tacksam för deras engagemang. Isac Born hade ett år kvar på sitt kontrakt men väljer att lämna i förtid. Enligt rapporter kommer Egli, Innala och Ruotsalainen att fortsätta sina karriärer i Schweiz. Dower Nilsson är på väg till Detroit Red Wings organisation, och Born har redan gjort klart med en annan klubb vars namn ännu inte offentliggjorts. Denna omstrukturering av laget visar på en ny fas för Frölunda, och klubben förbereder sig nu för framtiden med nya spelare och utmaningar.\Detta avsked av flera viktiga spelare är en påminnelse om ishockeyns dynamiska natur, där spelare ständigt rör sig mellan klubbar och ligor. Frölunda står nu inför en spännande period av återuppbyggnad och förnyelse, med fokus på att hitta ersättare och forma ett konkurrenskraftigt lag inför kommande säsonger. Klubben kommer att behöva göra kloka val i rekryteringsprocessen för att säkerställa att laget förblir en toppkandidat i svensk ishockey. Fansen förväntas vara nyfikna på att se vilka spelare som kommer att ansluta sig till laget och hur de kommer att anpassa sig till Frölundas spelsätt. Hela organisationen är engagerad i att fortsätta bygga på den framgång som klubben har haft under många år, och målet är att fortsätta kämpa om titlar och att utveckla unga talanger





