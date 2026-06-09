Frontalkrock i Haninge med fastklämd person - flera räddningsinsatser på plats

Två bilar frontalkrockade på Sorundavägen i Haninge, en av förarna fastklämd. Räddningstjänst och polis arbetar med att frigöra den skadade medan en preliminär utredning påbörjas. Samtidigt har flera andra incidenter inträffat runt om i landet.

Två personbilar kolliderade frontalt på Sorundavägen, väster om Tungelsta i Haninge på eftermiddagen den 9 juni. Larmet nådde polisens jourcentral klockan 15:05 och en stor räddningsinsats sattes i drift omedelbart.

Flera ambulanser och en räddningstjänstbil sågs på väg mot olycksplatsen, och en polispatrull anlände kort därefter för att säkra området och samordna åtgärderna. Enligt uppgifter från lokala medier blev en av förarna fastklämd i sin bil efter kollisionen, vilket gjorde situationen särskilt kritisk. Räddningstjänsten arbetade med att frigöra den fastklämda personen under stort tryck, medan polisen började en preliminär platsundersökning för att fastställa orsakerna till kraschen.

Skadeutredningen är fortfarande pågående och myndigheterna har inte ännu kunnat bekräfta den totala omfattningen av person- och materialskador. Vidare har myndigheterna informerat om att en kvinna omkom i en tidigare plogbilsolycka i Sylte, Trollhättan, men att föraren nu har frikänts av Vänersborgs tingsrätt efter att ha befunnits oskyldig till brottsrubriceringen vållande till annans död. Detta fall har återigen lyft frågan om rättssäkerhet och utredningsprocesser vid trafikolyckor med dödligt utfallet.

Samtidigt rapporteras en arbetsplatsolycka i Norrtälje där en man i 60‑årsåldern skadades allvarligt när han klämdes under en kabeltrumma. Han transporterades med ambulanshelikopter till sjukhus, men hans exakta skadestatus är ännu inte klarlagd. Såväl trafiksäkerheten som arbetsmiljöförhållandena har återigen hamnat i fokus efter dessa händelser. Andra händelser som inträffat under dagen inkluderar en polisaktion i Malmö där två män greps i en taxibil under en trafikkontroll på Amiralsgatan.

De misstänks för förberedelse till mord samt grovt vapenbrott, och har i förväg varit kända för polisen. I Skellefteå har en ung man anhållits för en påstådd våldtäkt som ska ha ägt rum på en offentlig plats inomhus, medan en annan misstänkt greps vid riksdagshuset i Stockholm för att ha försökt komma åt ett tjänstevapen från en skyddsvakt.

Dessutom har en studentfirande i Nacka lett till kortvarig polisinsats efter att rapporter om kastade flaskor och raketer inkom, men ingen anmälan lämnades in efter att lugn återställdes. Slutligen har en teknisk störning i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg orsakat ett stopp i trafik från Hallsberg till Laxå på grund av en riven kontaktledning, vilket påverkar pendel- och fjärrtåg under förmiddagen





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Haninge Trafikolycka Fastklämd Räddningstjänst Polisutredning

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