Frontalkrock på E14 leder till dödlig olycka – polisen utreder

En allvarlig trafikolycka på E14 utanför Åre resulterade i en dödlig frontalkrock mellan en lastbil och en personbil. Båda fordonen började brinna och föraren av personbilen avled. Polisen utreder nu orsaken till olyckan. Samtidigt rapporteras om flyglarm i Teheran och en känd artist står åtalad för rattfylleri i USA. I Belgien dömdes en svensk man till livstids fängelse för mord, medan polisen i Norrköping utreder en skottlossning. I Skåne har flera stölder mot äldre inträffat och SAS höjer biljettpriserna på grund av stigande bränslepriser.

En allvarlig trafikolycka inträffade på torsdagskvällen på E14 utanför Åre när en lastbil och en personbil kolliderade frontalt. Båda fordonen började omedelbart brinna efter kollisionen, som skedde strax efter halv sju.

I olyckan var två personer inblandade. Föraren av personbilen fördes med ambulanshelikopter till sjukhus, men trots intensivvård kunde inte hans liv räddas. Polisen bekräftar att personbilens förare avled i samband med olyckan. Lastbilschauffören klarade sig utan fysiska skador.

Polisen kommer nu att utreda omständigheterna kring olyckan för att fastställa vad som orsakade kollisionen och om det finns andra faktorer som bidrog till händelsen. Samtidigt rapporterar den iranska nyhetsbyrån Tasnim, som kontrolleras av Irans revolutionsgarde, om flyglarm över Teheran. Luftvärnet ska vara aktivt, men det är oklart om ljudet har samband med militära övningar eller om det är en reaktion mot drönare. Kinesiska Xinhua uppger att det ännu inte finns några bekräftade uppgifter om orsaken till larmet.

I USA står en känd artist inför rättegång för rattfylleri efter en vansinnesfärd i Los Angeles. Hon greps efter en timmes jakt av polisen som försökte stoppa henne på motorvägen. Larmet kom efter att ögonvittnen sett bilen svaja mellan filerna nära hennes hem. Rättegången är inställd till den 4 maj.

Artisten har tidigare stått åtalad för en påstådd smitningsolycka 2007, men åtalet lades ner efter att hon ersatt bilägaren för skadorna. I Belgien har den svenska mördaren Makaveli Lindén dömts till livstids fängelse för mordet på en 58-årig kvinna i oktober 2018. Han mördade kvinnan med omkring 40 knivhugg efter att ha flytt genom Europa och begått ytterligare ett mord i Oslo. I Norge dömdes han 2020 till rättspsykiatrisk vård, men i Belgien bedömdes han inte vara psykiskt sjuk.

I Norrköping utreds en skottlossning i området Marielund där en person skadades och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av området och arbetar intensivt med att få klarhet i vad som hänt. Ingen fara för allmänheten har rapporterats. I Skåne har två stölder mot äldre inträffat under eftermiddagen.

I Vellinge tog sig en eller två personer in hos en 85-årig kvinna och stal smycken. I Lomma stal en kvinna en 80-årig kvinnas plånbok efter att ha bett om ett glas vatten. I Löddeköping stal en okänd kvinna ett halsband från en 90-årig kvinna efter att ha kramat henne. Polisen uppmanar äldre att vara försiktiga och inte öppna för okända personer.

Priserna på flygbränsle har fått SAS att höja biljettpriserna med tio procent. Företagets vd Anko van der Werff förklarar att priserna på flygbränsle har fördubblats och att detta har lett till en nödvändig prisökning. SAS har tidigare uppgett att höjda bränslepriser inte skulle påverka sommarens flygningar, men nu har de ändrat sin strategi. I Lilla Edet har en man i 35-årsåldern hittats död i Göta älv. Anhöriga är underrättade och polisen utreder händelsen





Kollision mellan lastbil och personbil på E14 utanför ÅnnEn allvarlig trafikolycka har inträffat på väg E14 utanför Ånn där en lastbil och en personbil kolliderat och båda fordonen fattat eld. En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Räddningstjänsten arbetar med att släcka branden och hindra den från att sprida sig. Väg E14 är helt avstängd och väntas vara det fram till klockan 23.00.

– Lastbil och personbil började brinna efter krockEn lastbil och en personbil har frontalkrockat på E14 utanför Åre. Fordonen började brinna efter kollisionen, rapporterar lokala medier.

