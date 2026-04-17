Frukostöl och frihet: Politikens bisarra populism möter folkets nya försiktighet

En analys av den svenska debatten kring att tillåta ölservering till frukost, där politikernas överdrivna försök att vara folkliga ställs mot ett alltmer avvaktande folk. Texten jämför detta med svenskarnas kamp mot kooperationens dominans förr i tiden och ifrågasätter politikernas drivkrafter och folkets engagemang för sina egna friheter.

De enda som verkligen verkar vilja dricka öl till frukost är politikerna själva. Det är en företeelse som onekligen får en att fundera över hur långt populismen har drivit vårt politiska landskap. Mina egna preferenser vad gäller öl, förutom möjligtvis i en sjömansbiff där det serveras på ett anständigt sätt, är av underordnad betydelse i denna diskussion.

Problemet, eller snarare den utlösande faktorn för den nuvarande debatten, verkar vara fotbollen. Ett mästerskap utomlands, med matcher som börjar i gryningen, har satt reglerna för alkoholservering under lupp. Entusiasterna frågar sig hur man ska upprätthålla sin glöd utan tillgång till en morgonöl. Det är ett rimligt argument, men det paradoxala är att det inte är fotbollsfansen själva som driver frågan. Istället är det representanter från hela det politiska spektrumet, från Moderaterna till Miljöpartiet, som tycks tävla i att mjuka upp reglerna för serveringstider. En genomgång av relevant mediebevakning visar att inga fotbollsintresserade har uttalat ett krav på rätten till morgonöl. Även de som bedriver utskänkningsverksamhet tycks ha ett begränsat intresse; endast en handfull ansökningar om utökade serveringstillstånd har inkommit i storstäderna.

Den enda rimliga slutsatsen är att folket helt enkelt inte bryr sig särskilt mycket om denna fråga. Detta kan ses som ett tydligt tecken på populismens framfart, där politiker anammar mer folkliga positioner än vad folket självt uppvisar intresse för, särskilt inför ett valår. Samtidigt kan man observera att svenska folket i stort blivit mer renlevnad. Frågan infinner sig då om medborgare med så lågt intresse för sin egen frihet, specifikt rätten att inleda dagen med en öl, verkligen förtjänar andra friheter. Troligen inte. Det är tur att det fortfarande finns individer som står fast vid principerna, även när dessa principer oväntat gynnar dem som inte aktivt kämpat för dem.

Denna situation kontrasterar starkt mot en annan kamp som svenskarna tidigare utkämpat, nämligen den mot kooperationens alltomfattande grepp. Medan ungerska politiker som Viktor Orbán möts av kritik för sina auktoritära tendenser, beskrivs svenskarnas kamp mot kooperationen i medierna ibland med nostalgisk ånger. För tjugo år sedan hade kooperationen rekryterat och avlönat tiotusentals personer, och dess makt sträckte sig över samhällets alla sektorer. Städer präglades av Domusvaruhusens kolossala byggnader, och arkitekturen dikterades av kooperationens modernistiska visioner. Varor från Cirkelkaffe till Gislavedsdäck producerades inom kooperationen, och dess tidskrift VI, med sitt allomfattande namn, nådde en betydande del av befolkningen.

Det verkade som att svensken inte kunde utföra ens de mest grundläggande sysslorna, från att tända en glödlampa till att öppna en burk äppelmos, utan kooperationens inblandning. När kooperationen stod på sin absoluta topp, framstod dess fortsatta dominans som oundviklig. Men svenska folket visade kraften i konsumentmakt genom att välja andra affärer. Kooperationens enföretagsstat förpassades till historiens skräphög, och Ica-handlare kunde förverkliga sina drömmar om sportbilar. Denna kamp för frihet är något att minnas och gratulera ungrarna om de lyckas uppnå något liknande. Att det svenska folket tidigare kunde mobilisera sig för att befria sig från en sådan allomfattande dominans är en anledning till stolthet.

När DN kritiskt granskar statsministerns agerande, kan det bero på att hans brister är så omfattande att de kräver upprepad bevakning för att läsarna inte ska glömma. Alternativt kan det bero på att läsekretsen anses vara mindre uppmärksam, eller att Kristerssons brister är så subtila att DN anser sig behöva förklara dem för att de inte ska misstas för normalt politiskt beteende. En anekdot från Rivieraklubben i Cagnes-sur-Mer för ungefär tjugo år sedan belyser också en annan typ av samhällsfråga. Där utbröt en konflikt bland utlandssvenskar, inte om pengar eller fritidsintressen, utan om huruvida kvinnor kunde vigas till präster. Den tidigare kyrkoherden hade gått i pension, och Svenska kyrkan hade, i sin karakteristiska passivt-aggressiva stil, tillsatt en kvinnlig ersättare.





