Frustrerad Jusu Bah efter domslut: "Dum i huvudet"

Monica Jusu Bah är besviken men trots allt lättad efter att ha drabbats av en ljumskskada under matchen. Hon kritiserar domaren hårt för ett gult kort för filmning som hon menar var felaktigt.

Yttern Monica Jusu Bah från BK Häcken uttryckte stark frustration efter en incident i samband med matchen där hon åd sig en skada och dessutom tilldelades ett gult kort för filmning. Trots att hon som en av de sista spelarna kom ut till intervjuzonen i Strawberry arena, där förväntningarna kanske låg på besvikelse över resultatet, var Jusu Bahs känslor mer komplexa.

Hon förklarade att hennes tillstånd inte berodde på missnöje med matchens utgång, utan snarare på en kombination av trötthet och en smärtsam ljumskada. 'Jag är tacksam för att jag ens står på båda benen', medgav hon med en lättad ton, samtidigt som hon betonade att hon ändå mår bra och gläds åt lagets prestation. 'Vi tog tre poäng och det var planen', konstaterade hon.

Incidenten som satte Jusu Bah i centrum inträffade under första halvlek. I samband med att hon föll i motståndarnas straffområde låg hon kvar på gräset och visade tydliga tecken på smärta. Trots situationen uteblev en straffspark för hennes lag. Istället fick Jusu Bah ett gult kort för filmning, ett beslut som väckte debatt bland sportexperter. SVT:s expert Hanna Marklund ansåg att straffen var solklar, medan Johan Elmander, expert för Radiosporten, beskrev Jusu Bahs fall som ett 'svandyk'.

Jusu Bah själv tillbakavisade bestämt anklagelserna om filmning. 'Absolut inte. Herregud, jag skulle aldrig filma', uttryckte hon med eftertryck. 'Man ser också att jag tar mig direkt för ljumsken. Nej, fy fan', sade hon upprört. Hon fortsatte att beskriva sina känslor gentemot domaren: 'Jag hade inga ord. Jag gav domaren direkt en hård blick och tyckte att hon var dum i huvudet. Det är helt sjukt att det inte blir något av det, och i stället får man det emot sig'.

Jusu Bah byttes ut i paus mot Rosa Kafaji. Vid det tillfället stod matchen fortfarande 0–0. Bara några minuter efter hennes utbyte gjorde Stina Blackstenius 1–0, vilket visade sig bli det matchavgörande målet. På Sportbladets fråga om ljumskadan var anledningen till det tidiga bytet gav Jusu Bah ett kort och koncist svar: 'Ja'.

Trots den smärtsamma upplevelsen och det frustrerande domslutet, kände sig Jusu Bah inte alltför orolig för att missa framtida matcher med BK Häcken. 'Nej, jag tror inte det', svarade hon när hon fick frågan om sina framtidsutsikter. 'Nu är den här matchen över och man har ju fått lite ledigt. Det blir verkligen att vila'. Den kommande perioden av vila kommer sannolikt att vara välbehövlig för yttern efter en händelserik och smärtsam match





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotboll Damallsvenskan Domslut Skada Filmning

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »