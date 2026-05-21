Fyra miljonvinster delades ut i samband med lördagens Lotto- och Jokerdragningar

Beskedet om mångmiljonvinsten kom under lördagskvällen, men vinnarna hade ännu inte upptäckt storvinsten. Under söndagen återupptogs kontakten och de båda paren var lika chockade och glada som de två kompisarna som vann tillsammans tio miljoner kronor.

Fyra miljonvinster delades ut i samband med lördagens Lotto - och Joker dragningar, varav den största hamnade i Västra Götaland. Två kompispar från Bollebygds kommun prickade in sju rätt på Joker och vann tillsammans tio miljoner kronor.

Spelat tillsammans i 15 år, var de lika chockade och glada när de fick reda på vinsten. Samtidigt föll ytterligare tre miljonvinster ut under lördagskvällen, en spelare i Mölndal vann drygt 6,9 miljoner kronor på Lotto 1, vinster på Lotto 2 och Lotto Andra Chansen gick till spelare från Gagnefs kommun respektive Ale kommun





